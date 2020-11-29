В России увеличится производство и ввоз обезболивающих средств

Правительство повысило квоты.

Москва. В России станут больше производить обезболивающих средств с содержанием оксикодона, ремифентанила и фентанила. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

В сообщении также говорится об увеличении квот на ввоз в страну упомянутых компонентов.

Импорт оксикодона вырастет в 2,5 раза. Он войдёт в основу двух новых обезболивающих препаратов, разработка которых уже началась. Ввоз ремифентанила увеличится более чем в 7 раз. Одноимённый препарат успешно применяется зарубежными анестезиологами. Производство российского аналога скоро будет запущено и в 2021 году начнутся его клинические исследования.

«Квоты на схожий по действию фентанил вырастут в 1,5 раза. Лекарство с одноименным названием уже выпускают в России. В 2021 году планируется увеличить его производство», — сообщили в пресс-службе правительства.

Уточняется, что квоты на ввоз, производство и хранение данных веществ государство устанавливает в целях безопасности.