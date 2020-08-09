Размер выплат зависит от занимаемой должности.

Москва. Правительство России одобрило выплаты медикам за выполнение особо важных работ. Об этом пишут «Известия».

Речь идет о медицинских и иных работниках, участвующих в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией. Размер выплат зависит от занимаемой должности.

Помимо того, правительство согласовало выделение средств на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинскому персоналу, оказывающему медицинскую помощь гражданам с коронавирусом, а также лицам из групп риска заражения COVID-19.

Напомним, 6 августа стало известно о выделении 14 млрд рублей регионам на выплаты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом.