Более 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Дожди продолжатся в субботу, 19 мая.

Москва. В Москве за сутки выпало 41% от месячной нормы осадков. Как пишет РТ, об этом сообщили в столичном метеобюро со ссылкой на данные базовой метеостанции на ВДНХ.

«Дожди в Москве и области с перерывами шли после полудня пятницы. За это время уже выпало 41% от месячной нормы осадков, которая в мае в городе составляет 51 мм», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что дожди продолжатся в субботу, 19 мая. Воздух в Москве прогреется до +22 градусов Цельсия. В столице объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра.