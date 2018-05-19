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Более 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

09:49, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
09:49, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
396
0
#погода\n#Москва
396
0

Дожди продолжатся в субботу, 19 мая.

Москва. В Москве за сутки выпало 41% от месячной нормы осадков. Как пишет РТ, об этом сообщили в столичном метеобюро со ссылкой на данные базовой метеостанции на ВДНХ.

«Дожди в Москве и области с перерывами шли после полудня пятницы. За это время уже выпало 41% от месячной нормы осадков, которая в мае в городе составляет 51 мм», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что дожди продолжатся в субботу, 19 мая. Воздух в Москве прогреется до +22 градусов Цельсия. В столице объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра.

09:49, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
396
0
#погода\n#Москва

 

 

 


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