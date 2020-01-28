Deep Purple представит в Москве свой новый альбом

Легендарная группа даст всего один концерт в России.



Москва. Знаменитая британская рок-группа Deep Purple выступит в Москве. Единственный в России концерт пройдет 31 мая во Дворце спорта «Мегаполис», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на InterMedia.

На сцену выйдут музыканты нынешнего состава: Иэн Пейс, Роджер Гловер, Иэн Гиллан, Стив Морс и Дон Эйри.

Deep Purple представит российским поклонникам новый альбом, название которого пока держится в секрете.

Рок-группа была образована в феврале 1968 года в Великобритании, считается одной из основательниц жанра хард-рок. Пика славы и популярности коллектив достиг в 1970-е годы. Звезды Deep Purple «классического» состава (гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Иэн Пейс) являются инструменталистами-виртуозами. Количество проданных альбомов группы превышает 100 млн. В 2016 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.