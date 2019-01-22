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«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» объединятся в единую компанию

11:32, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
11:32, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
113
0
#бизнес\n#алкоголь\n#магазины\n#деньги
Фото: Pixabay
113
0

Она станет третьим по величине ритейлером в России.

Москва. Российские компании «Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» объединятся в одну компанию. Об этом пишет «Ъ».

51% акций поделят Игорь Кесаев («Дикси») и Сергей Кациев («Бристоль»), 49% будут принадлежать Сергею Студенникову (основатель «Красного и белого»).

Компания займет третье место в России по величине продовольственного ритейлера. Первые строчки у X5 Retail Group и «Магнита». Четвертое место будет у «Ленты».

Инициаторами объединения выступили Кесаев и Кациев, переговоры длились больше года. Предполагается, что по итогам следующего года оборот новой компании достигнет 1 трлн рублей.

11:32, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
113
0
#бизнес\n#алкоголь\n#магазины\n#деньги

 

 

 


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