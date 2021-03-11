На открытии выставки побывал митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий. Он приехал в Ижевск по случаю праздника Трех святителей - Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго, а также 30-летней священнической хиротонии настоятеля Покровской церкви протоиерея Василия Колотова.

Нам удалось пообщаться с митрополитом и спросить его про старообрядчество в современных реалиях.

- Каково место РПСЦ в России сегодня? Строятся ли церкви, ходят ли люди молиться?

- Численность приходов, по сравнению с РПЦ Московского патриархата, действует не в пользу старообрядчества. Однако мы помним слова Христа – «Не бойся моё малое стадо, Я всегда с тобой». Но мы наблюдаем приток религиозно ищущих людей именно в старообрядчество, точнее в Православие, которое было до реформы 17 века. Если к нам тянутся люди - это хороший знак. Так, под омофором РПСЦ уже существуют приходы в Уганде, Пакистане. Значит, староверие живо. Более того, на нашем сайте можно увидеть регулярные новостные заметки о строительстве новых храмов, возвращения некогда принадлежавших РПСЦ.

- Изменилось ли что-то с царских времен/советских? Как изменились сами верующие?

- Меняется время, меняется форма государственного устройства, но не должно меняться одно – православная вера. Всё в Евангелии сказано уже давно, и на многие века. Меняется все, актуально для Бога одно - чтобы человек стал меняться, ну хотя бы став немножечко лучше, святее. Человек с помощью Бога должен бороться в себе с грехом, вырвать в себе грех как противоестественное явление. Но человек, как творение Божие, есть целая Вселенная, и если на всей земле останется хотя бы один праведник – сотворённый Богом мир будет жить.

- Как старообрядчество живет сейчас?

- Современное старообрядчество есть живой организм, включённый в современную жизнь и в современные социологические реалии. В нашей церкви происходит постепенное увеличение приходов, общин. Более того, что отрадно заметить, в современной России намечена тенденция к возврату к исконным здравым отношениям: семьи, любви, нравственности, этике. В этом отношении старообрядческое духовное наследие как никогда актуально и востребовано для нашей общественности.

- Что вы можете сказать про Удмуртию в этой стезе? Как республика выглядит на фоне других регионов?

- Старообрядческая община Ижевска — самая крупная в Казанско-Вятской епархии. Всего же в Удмуртии действует десять старообрядческих общин. В регионе сильны старообрядческие традиции, старообрядческие общины занимают активную социальную позицию, участвуют в общественных мероприятиях республики, ведут просветительскую работу, занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

- Нужно ли в Удмуртии строить больше храмов?

- Конечно, нужно. Говорят, что чем больше храмов, тем меньше тюрем. Храмы строятся не по «генеральному плану», а по мере духовных потребностей. Нужно строить церкви в любом месте, в любой деревне, в любом селе, в любом городе, что мы и делаем в Удмуртии в последнее время, при этом помня, что христианский храм должен быть скромным.

- Нет ли такого, что среди верующих старообрядцев преобладает старшее поколение, а молодежь уже не ходит в церковь?

- Ничего подобного. В наших приходах много молодых. А «старое» поколение учит молодых духовности, передает будущим поколениям наши традиции, нашу православную старообрядческую культуру.

- Почему старообрядцам сегодня трудно открыться миру?

- Староверы как люди, как наследники и исполнители заповедей Господа нашего Исуса Христа, как никто другие открыты миру. Наша так называемая «закрытость» - частично обусловлена изначально послераскольными гонениями, а в последствии чрезмерным вниманием, по причине которого часто не учитываются наши церковные порядки. Всякий, кто постиг духовную силу нашей нереформированной Церкви – понимает ее преимущества.

- Может ли человек с улицы зайти в храм?

- Сказано Господом: «Грядущего ко мне не прогоню». Мы готовы к сотрудничеству, готовы к диалогу, но так открыться и сказать: «Приходите к нам и молитесь» - мы не можем. По нашим канонам не положено молиться с любым иноверным, кто придет в нашу церковь, который будет не старообрядец. Для этого пришедшему нужно пройти путь познания истины, присоединения через священника. Только после этого можно молиться в нашей православной Церкви. «А у вас, старообрядцев, все строго!», - говорят. Мы что, специально придумали строгости, чтобы к нам не ходили? Мы живем по тем законам, которые дала святая Русь, по которым жили во времена преподобного Сергия Радонежского. Конечно, к этому трудно возвращаться, но это единственный путь спасения души.

- Мы живем в современном мире гаджетов, новых технологий. Каково оно, будущее старообрядчества? Как не удариться в глухую схиму, отрицая технический прогресс?

- Мы относимся ко всем современным технологиям с пониманием и интересом, но помним слова апостола: «Все мне можно, но не все мне полезно для спасения души». В каждом доме есть предметы для облегчения быта, бытовая техника, электроника. Интернет и цифровые технологии – не есть смысл жизни. Кстати, первыми внедрителями современного слова науки и техники были именно дореволюционные старообрядческие предприниматели.

- Вы первый митрополит старообрядцев, кто официально встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это значимое событие в истории. Как вы на это решились, почему?

- Дораскольная и дореволюционная практика встреч духовных и государственных лиц была для наших предков старообрядцев обычным явлением. Не вижу в этом ничего нового и сенсационного. Эти встречи нужны и полезны обеим сторонам.

- Как вы живете сегодня, с чего начинается ваш день, чем заканчивается? Есть ли у вас какие-то занятия/хобби, которые вам по душе? (помимо служения).

- День начинается и заканчивается молитвой, как учат святые – молитвой покаяния и благодарения, что Господь терпит меня грешного. В свободное время, которого не очень много, люблю читать, стараюсь быть на природе, обрабатывать землю в деревне на огороде, стараюсь больше двигаться, летом пешком и на велосипеде, а зимой на лыжах, помню мудрое слово: «Движение – это жизнь», а также наказ поэта: «Не позволяй душе лениться».





Напомним, раскол Русской церкви произошел в XVII веке. Причиной стали реформы, которые провел патриарх Никон. По словам историка, профессора Удмуртского госуниверситета Вадима Долгова, к тому времени, за 700 лет существования Русской православной церкви, накопилось некоторое количество ошибок: они закрались в богослужебные книги, наблюдался некоторый разнобой в богослужебном чине и так далее. Это все требовалось исправить. Патриарх Никон в качестве образца для исправления решил взять греческие (византийские по происхождению) образцы.

Другие образованные клирики, например, протопоп Аввакум, считали, что образцы нужно брать не из современного им греческого-византийского, а из древнерусского церковного обихода. Между сторонниками разных вариантов произошла дискуссия. Спор начался тогда, когда Никон не был еще патриархом, и изначально носил чисто теоретический характер. Однако когда Никон пришел к власти, он начал реформы по своему усмотрению. Современная церковь – результат этих реформ.

«Часть духовенства и мирян не приняли этих нововведений и остались верны древнерусским церковным правилам. Так возникли старообрядцы. Произошел раскол, который привел к вековому противостоянию. Но сейчас две ветви нашей русской церкви почти преодолели былой конфликт. Во всяком случае, былой непримиримости уже нет», - добавил историк.

Отличий между РПЦ и РПСЦ по сей день много. Гораздо больше верующих в своих рядах имеет РПЦ, ее предстоятель носит титул патриарха Московского и всея Руси, а предстоятель РПСЦ сохранил древний титул митрополита Московского и всея Руси. Старообрядцы крестятся двоеперстным знамением, старообрядческий священник обходит храм посолонь (по часовой стрелке), имя Иисуса они пишут с одним «и» – Исус. Есть и еще целый ряд небольших отличий, менее заметных, сказал Вадим Долгов.