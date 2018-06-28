УКС продолжает реконструкцию теплосетей Ижевска и комплексную модернизацию ЦТП.

По-настоящему летняя погода установилась в регионе, но жара для «Удмуртских коммунальных систем» началась еще в мае, сразу после завершения отопительного сезона 2017-2018 годов. Энергетики не стали откладывать подготовку к новому отопсезону в долгий ящик, и сейчас в Ижевске на двух десятках объектах ведутся комплексные работы по реконструкции тепловых сетей.





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Одним из мест, где сегодня развернулись масштабные ремонтные работы, стал микрорайон «Культбаза-1». Здесь идет плановая замена участка квартальных теплосетей от ЦТП Редукторная, 8а. Необходимость обновления сетей на этом участке вызвана износом труб, они заржавели, появилась коррозия. Как рассказал журналистам директор «Удмуртских коммунальных систем» Ярослав Балобанов, объем перекладки сетей здесь составит 2 км и обойдется в 9 млн рублей.

«Это достаточно серьезная для данного района перекладка, потому что здесь в микрорайоне были очень серьезные проблемы в отопительный период», - отметил Балобанов.

Ярослав Балобанов о реконструкции в микрорайоне "Культбаза" в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-27.

По словам директора компании-подрядчика, которая проводит работы на участке, ООО «ИжТермо» Семена Карасени, на сегодняшний день на объекте производится монтаж трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

«Мы производим сварку полипропиленовых трубопроводов ГВС без отключения, то есть у всех потребителей вода пока есть. После того, как все подготовительные работы будут выполнены, мы отключим воду, буквально на один-два дня», - пояснил Карасени.

Планируется, что все работы вместе с благоустройством участка, который пострадал при замене труб, завершатся до 7 августа, и к новой системе подключат 16 домов. А пока работы идут не только под землей, но и над ней.

На центральном тепловом пункте №2 микрорайона «Культбаза-1», которая питает 28 объектов, впервые за 25-30 лет проводится полная модернизация.

«Здесь будут заменены бойлеры горячего водоснабжения, насосное оборудование, разводная труба. Ну и, конечно же, вся строительная часть. Мы сейчас присутствуем на заливке полов и ремонте кровли. То есть полностью этот объект будет реконструирован с ноля», - добавил Ярослав Балобанов.

Стоимость такого комплексного обновления стоит порядка 11 млн рублей. Однако эти затраты оправданы, потому что это приведет к снижению потерь при распределении тепловой энергии и улучшению качества теплоснабжения.

Ярослав Балобанов о комплексном ремонте ЦТП "Культбаза 2" в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-27.

Новые технологии

УКС уже порядка 10 лет применяет в своей работе современные, более прочные материалы. Так, при реконструкции сетей на системе отопления используется труба в ППУ-изоляции.

Справка:

Трубы в ППУ-изоляции – это предварительно изолированные пенополиуретаном стальные трубы, которые представляют собой конструкцию «труба в трубе»: пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Эти трубы износостойкие, сокращают возможные теплопотери в несколько раз по сравнению с традиционными трубопроводами.





Специалисты отмечают, что ППУ-трубы могут служить чуть ли не вечно в отличие от металлических, которых хватает лет на 10. Директор УКС отметил, что за время работы с ППУ-трубами не выявлено никаких дефектов.

На системе ГВС используется труба из полиэтилена повышенной теплостойкости PE-RT. В отличие от трубы «Изола» или ее аналога трубы «Изопрофлекс», которые УКС широко применяли в 2016 и 2017 годы, полимерные трубы PE-RT имеют более плотную (толстую) стенку, что способствует повышенной прочности и долговечности.

«Эта труба имеет ряд преимуществ по сравнению с металлической, однозначно, потому что не подвержена ни внутренней, ни внешней коррозии. Кроме того, по сравнению с металлом исключены турбулентные потоки в этой трубе, то есть завихрения потока, связанные со скоростью, исключаются. Потому что труба имеет очень гладкую поверхность, и она инертна к образованию налета на ней. <…> У нас вода очень агрессивная, и все это на металле очень сказывается, вплоть до того, что диаметр сужается в 3-4 раза. Этой трубе это не грозит», - рассказал директор УКС Ярослав Балобанов.

Ярослав Балобанов о современных материалах, применяемых при реконструкции сетей Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-27.

Отметим, что все перечисленные выше работы УКС выполняет в рамках концессионного соглашения, которое было подписано между компанией и администрацией Ижевска в декабре 2016 года. Согласно договору, концессионер вложит в 2018 году 500 млн рублей.

«В этом году у нас запланировано около 27 км сетей в рамках этого проекта отремонтировать. Помимо этого, 12 ЦТП мы будем полностью реконструировать, то есть полностью выносится все оборудование, строительная часть ремонтируется и по новой завозится, новое современное оборудование, качественное, способное отвечать всем вызовам современного общества, то есть и автоматизация, соответственно, тоже будет, - рассказал Балобанов.

Кроме того, он отметил, что серьезные работы идут и по магистральным сетям теплоснабжения, не входящим в концессию. Один из самых крупных объектов – это на Кирова – Коммунаров.