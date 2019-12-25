Информагентство «Сусанин» вместе со специалистами Минздрава Удмуртской Республики расскажет, что покупать, как готовить и сколько пить, чтобы пережить Новый год.





Фото: twenty20.com

«Не трогай, это на Новый год»

Самое главное правило: продукты должны быть свежими. Внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава Удмуртии Наталья Шишкина рассказала, что предпочтение стоит отдать тем товарам, срок хранения которых меньше, чем у «собратьев». Это в первую очередь касается кисломолочных продуктов.

Кроме того, стоит напомнить об известных всем фактах: слишком яркие и блестящие фрукты, вероятнее всего, натерты чем-то для сохранения привлекательного вида, срок годности на жестяных банках должен быть выбит, а не нанесен краской, а икра должна быть произведена в период с июля по октябрь. С выбором сельди для известного всем салата – сложнее. Однозначно лучше отказаться от рыбы, которую продают из бочки или пластиковой тары: в ней точно есть всевозможные консерванты. Выбирая пресервы, стоит обратить внимание на целостность упаковки, плотность рыбы и отсутствие плесени.

В традиционном новогоднем салате «Оливье» лучше заменить колбасу на вареную куриную грудку, считают медики. Высказались специалисты и против покупного майонеза, напомнив, что существует множество рецептов домашнего: «Любая пища, приготовленная дома, менее вредна, чем та, которую мы покупаем в магазинах. Майонез можно заменить сметаной или йогуртом без добавок».

Однако домашние заготовки могут вызвать серьезное пищевое отравление: в грибах и помидорах нередко содержатся токсины ботулизма. Самый очевидный показатель опасности – вздувшаяся крышка, хотя такое бывает не всегда, а на вкус эту опасность не распознать. К тому же ни один из рецептов не защищает от прорастания спор ботулинического микроба. Поэтому консервированные продукты, приготовленные в домашних условиях, перед употреблением следует прокипятить и охладить.

При выборе новогодних подарков и сладостей для праздничного стола нужно помнить: шоколад лучше леденцов, но и на него не стоит налегать. Двух конфет в день достаточно. Различные торты и пирожные содержат большое количество жира и сахара, а также пальмовое масло. Менее вредны бисквиты и слоеные изделия.

Отдельным пунктом идет алкоголь. Выбирая его, стоит помнить о том, что самый безопасный – а) без пузырьков и б) несладкий. Можно поднять бокал шампанского под бой курантов, но потом лучше выпить полусухого вина, водки или качественного виски. Прописная истина: лучше потратиться и купить хороший алкоголь, чем сэкономить и оказаться на больничной койке. Самый же правильный вариант – отказаться от выпивки.

«Новый год – это семейный праздник, его нужно проводить с детьми, с родителями, навестить родственников. Можно всем вместе посетить мероприятия, которые проводятся в городе, а не сидеть дома, есть и пить», – высказал своё мнение главный внештатный нарколог регионального Минздрава Александр Лукин.





Фото: twenty20.com



Правила безопасного праздника

«Все традиционные салаты, которые мы готовим в Новый год, – вредные. Раз в год, конечно, можно поесть, но не забывая об умеренности. От жадности и неразумности легко можно заболеть», – считает Наталья Шишкина.

По счастью, отметила она, в последнее время люди стали отходить от традиции «ломящегося стола». Специалисты этому только рады: они давно твердят, что готовить нужно столько, сколько получится съесть, не перегибая палку, конечно.

Главное, о чем нужно помнить при подготовке к новогоднему гулянию: не стоит голодать. 31 декабря нужно позавтракать, пообедать и не пропустить легкий ужин. Кроме того, за полчаса до застолья рекомендуется съесть яблоко, банан или салат из свежих овощей. Подобный салат будет нелишним и на праздничном столе. В меню стоит включить горячее – нежирное мясо, курицу или рыбу. Колбасным нарезкам и бутербродам стоит предпочесть овощи и фрукты, а сыры хороши для праздничного стола лишь в небольших количествах.

Наталья Шишкина напомнила и о том, что не стоит налегать на «солёненькое», да и при приготовлении не стоит слишком сильно солить блюдо: «Соль можно заменять сушеной измельченной морской капустой, соком лимона, пряностями и травами, сметаной, йогуртами; а морская рыба или салат, в котором есть сыр, вообще не требует подсолки. Также вредно подсаливать уже готовое блюдо, от этой привычки надо избавляться, она ведет к гипертонической болезни».

Соль не нужна и при заправке салата майонезом. К слову, такой салат нельзя хранить больше суток. Еда, которая пролежала (даже в холодильнике!) дольше положенного, может привести к отравлению. Так что завтракать «прошлогодними» салатами – идея не из лучших. Самой предпочтительной едой в первый день нового года Наталья Шишкина назвала пельмени: «Если вы их сами слепили, знаете, из какого они мяса, из какого теста, заморозили, то первого января – самое милое дело их сварить».

«Что касается алкоголя, его нужно употреблять в ограниченных количествах на сытый желудок», – подчеркнула Шишкина.

Относительно безопасной дозой сухих и шампанских вин медики называют 200–300 мл на каждые 1,5 часа застолья, крепких напитков – 100–120 мл.





Фото пресс-службы главы и правительства Удмуртии

Не сиди на месте

Наталья Шишкина посоветовала праздновать Новый год активно: после застолья можно потанцевать или выйти на прогулку. Так организм сможет потратить полученные калории. Кроме того, для усвоения пищи необходимы перерывы в её приёме. То же самое касается и новогодних каникул в целом: походы в лес, на каток, да и просто прогулки принесут больше пользы, чем проведенное перед телевизором или компьютером время.

Однако чтобы остались силы на активный отдых, нужно не переборщить в праздничную ночь. Обильные возлияния или чревоугодие могут негативно сказаться на организме.

«В итоге то время, которое можно было посвятить встречам с друзьями, родными, человек проводит лежа дома или на больничной койке», – сказал Александр Лукин.

Он еще раз озвучил важнейшие правила: пить можно на сытый желудок несладкий и негазированный алкоголь, в умеренных дозах.

Если все же переборщили и первое утро нового года омрачено похмельем, то главное – не повторять предыдущий день. Опохмеляться алкоголем нельзя. Лучший рецепт – обильное питье и свежий воздух. На помощь придут рассолы: капустный и огуречный, а также нежирный бульон. При этом увлекаться таблетками не стоит, их лучше отложить и предпочесть народные методы. А вот препаратами «желудочной» группы можно запастись. Так, поджелудочной помогут ферментные препараты, от изжоги избавят антациды, а при метеоризме стоит прибегнуть к ветрогонным средствам (не забывайте, что предварительно обязательно нужно проконсультироваться со специалистом). Также важно помнить: даже если накануне переели, отказываться от еды совсем нельзя, это будет ещё большим стрессом для организма. Ограничить можно острое и жирное.

К слову, о том, как правильно питаться, жителям Ижевска рассказывают в «Школе здорового питания» в Центре диетологии, который открыли на базе Республиканского центра медицинской профилактики в рамках реализации нацпроекта «Демография», инициированного президентом России. Каждый вторник можно посетить лекции и записаться на бесплатное обследование.

Будьте здоровы, и с наступающим Новым годом!