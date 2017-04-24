В подвале музея ИЗО Ижевска гниют картины, стоимостью 2 млрд рублей.

Художник, депутат Государственного Совета Удмуртии Энвиль Касимов написал письмо временно исполняющему обязанности главы республики Александру Бречалову с просьбой спасти музей изобразительных искусств в Ижевске. Сейчас его фондохранилище площадью 576,7 кв. м размещается в подвале пятиэтажного жилого дома, где нет никаких условий для содержания экспонатов. Сегодня там хранятся более 13 тыс. произведений искусства, среди которых: живопись конца XVIII - начала XX веков, русская графика XVIII - начала XX веков, работы художников Удмуртии и другое. Фонд, стоимость которого оценивается в 2 млрд рублей, находится под угрозой уничтожения плесенью.





Крик души

В официальном обращении депутат Энвиль Касимов пояснил, что согласно нормативным требованиям по учету и хранению музейных ценностей, использовать подпольные помещения для фондохранилищ запрещено. Также в обращении указано, что управление министерства культуры России по Приволжскому Федеральному округу в 2015 году проводило проверку и выявило, что сохранность музейных предметов и коллекций не обеспечена.

«Неудовлетворительным является техническое состояние помещения фондохранилища. Дом, в котором размещено фондохранилище, построен в 1962 году. За время существования в доме ни разу не проводился капитальный ремонт. Стены здания утратили гидроизоляцию. Проникая через кирпичную кладку, вода способствует появлению на стенах грибка и плесени, которые поражают музейные предметы. Не соблюдается температурно-влажностный режим хранения. Значительные перепады температуры, значительные изменения уровня влажности», - говорится в тексте обращения.









Также там указано, что неоднократные обращения в министерство культуры и туризма Удмуртской Республики не дают никаких результатов.

«Преступная халатность, безответственность министерства культуры Удмуртской Республики приведёт к потере уникальных произведений, принадлежащих России», - считает парламентарий.

Искусство в плесени

По словам Энвиля Касимова, ситуация с фондохранилищем музея ИЗО критическая.

«Когда я привез одного эксперта в области иконописи, он сказал нам, что мы преступники, потому что мы так безобразно храним. Там иконы хранятся просто, как штабеля дров», - отметил депутат.

Такой же точки зрения придерживается ижевский художник Сергей Орлов, который назвал хранилище музея крематорием.

«У нас нету музея ИЗО, а тот что есть - это крематорий», - сказал художник.





В том, что экспонаты опасно хранить в этом подвальном помещении Орлов убедился на собственном опыте. Художник рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин», что подарил музею несколько работ, позднее их затопило и ему пришлось реставрировать свои же полотна.

«Хранение происходит в полуподвальном помещении, абсолютно не приспособленном к хранению. Там постоянно заливает их, потому что в жилом доме, и там грибок завелся, причем не только в картинах, но и в стенах грибок. А картины на основе клея, а этот клей разбухает и грибок начинает его есть и разрушает красочный слой», - рассказал Сергей Орлов.





Кроме того, в музее сегодня не работает основной выставочный зал, потому что из-за нехватки места там также хранится часть музейной коллекции.

«Нет возможности разместить все фонды нам в подвал, и поэтому прямо в выставочном центре на первом этаже вместо выставки, которую мы могли бы там разместить у нас находится фондохранилище», - рассказала заместитель директора музея ИЗО Елена Стерхова.

Несмотря на такие сложные условия содержания экспонатов, сотрудники музея борются за их сохранность. И замдиректора Елена Стерхова добавила, что слова о плесени и червяках – это преувеличение. Так как у них есть хранители и реставраторы, которые следят за благополучием произведений искусства, но так не может продолжаться вечно.

«Для каждых произведений искусства в зависимости от материла должен быть определенный режим: температурный режим, влажностный режим. И естественно в тех условиях, в которых у нас сейчас работы хранятся, мы просто чисто физически, не сможем поддерживать эти режимы. Несмотря на титанический труд реставраторов и хранителей мы не сможем поддержать те условия, которые хотелось бы», - сказала Стерхова.





Что нам делать, как нам быть?

Музейные экспонаты нужно спасти – такая цель стоит сегодня перед теми людьми, которые беспокоятся за сохранность шедевров. И они видят один единственный способ – строительство нового фондохранилища.

«Надо абсолютно новое фондохранилище, которое будет отдельно стоящее, не связанное с жилыми помещениями. Есть идея: во дворе этого дома, где сейчас находится музей, сделать пристрой, в котором было бы нормальное хранилище и нормальные экспозиционные залы», - предложил Сергей Орлов.

Эту идею поддерживает и Энвиль Касимов.

«Сегодня можно сделать как: ту землю, которая находится под музеем продать застройщикам. И вот тех денег, которые с продажи были бы, почти хватило бы на строительство нового здания», - такую идею высказал депутат.

С тем, что для фондохранилища жизненно необходимо новое здание согласно и руководство музея изобразительного искусства, иначе мировые шедевры могут кануть в лету.