В городе и его окрестностях всё чаще разгораются конфликты вокруг уничтожения зелёных зон и вырубки деревьев. Очередной «горячей точкой» может стать посёлок Воложка. Именно здесь один известный ижевский бизнесмен решил построить коттедж на берегу Ижевского пруда. С разрешения городских властей в начале лета на месте будущей стройки были вырублены десятки тополей, которые десятилетиями украшали этот прекрасный уголок. Строители тут же установили забор, что вызвало большое недовольство среди дачников и жителей Воложки.

Дачники против

– Многие годы Воложка была излюбленным местом отдыха горожан. Сюда постоянно приезжают жители Ижевска, чтобы искупаться в пруду и позагорать. У нас тут тоже находится дачный домик, куда мы приезжаем с семьей отдыхать. Но недавно мы узнали, что прямо на берегу один из местных бизнесменов хочет построить загородный коттедж. Разве можно строить такие дома на берегу пруда, который является федеральной собственностью? – возмущается пенсионерка Елена Веретенникова.

Елена Веретенникова рассказала, что в прошлом году в поселке Воложка было выделено три новых земельных участка под жилищное строительство. Все они расположены рядом с мостом, который соединяет два берега Ижевского пруда. По этому мосту идут отдыхающие, дачники и жители посёлка.

– Раньше рядом со старым причалом, где останавливались теплоходы, была прекрасная тополиная роща, – вспоминает Елена Веретенникова. – А недавно на берегу пруда их все пустили под топор. Были вырублены такие красивые деревья! После этого на одном из участков установили забор и начали строить дорогу. Вывалили гравий на землю, и мы теперь вынуждены ходить по этим камням, спотыкаться, обходить забор. И самое главное – этот забор перекрывает подъездные пути для автомобилей, санитарных и пожарных машин к жилым домам по улице Интернатная, а также к мосту через Ижевский пруд. Разве можно так относиться к соседям?





Пенсионерка Валентина Брызгалова полностью поддерживает это мнение.

– Воложка для нас всегда была местом, где мы могли отдохнуть. В течение 40 лет мы приезжаем сюда каждое лето на дачу. Конечно, мы были удивлены, увидев забор, который появился недавно прямо у моста через пруд. Раньше, приехав из города, мы шли по мосту прямой дорогой к своему дому. Теперь нам придется идти в обход. Нам обещают, что будет заасфальтирована дорога. Но мы в этом сомневается. Вообще, городским властям уже давно пора обратить внимание на Воложку. У нас накопилось немало других проблем, требующих особого внимания.

Все законно?

Недовольные местные жители направили запрос в Главное управление архитектуры и градостроительства городской администрации. Вскоре им пришёл ответ, в котором чиновники объясняют, что разрешение на строительство домов на берегу Ижевского пруда выдано вполне законно. Отказать застройщику не было никаких оснований.

«Согласно правилам землепользования и застройки Ижевска большая часть земельных участков, расположенных по улице Интернатной, находится в территориальной зоне ЖЗ-2, которая является зоной застройки индивидуальными жилыми домами», – сказано в ответе Главного управления архитектуры и строительства городской администрации. Чиновники подтверждают, что эта территория является водоохранной зоной Ижевского водохранилища. Но в соответствии с частью 16 статьи 65 Водного кодекса в границах водоохранных зон допускается строительство различных объектов при условии, что они будут «оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод», то есть не будут наносить ущерба окружающей среде.

У жителей теперь лишь одна дорога – в суд, где им придется оспаривать документы, выданные городской администрации для застройки индивидуальными жилыми домами. Между тем, инициативная группа уже собрала более 60 подписей дачников и жителей Воложки, которые выступают против строительства коттеджей на берегу пруда.





Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Александр Нестеров:

– На Воложку уже выезжала комиссия, в состав которой вошли и представители нашего министерства. Они на месте ознакомились с ситуацией и встретились с жителями посёлка. Но решение по строительству домов в водоохранной зоне находится в компетенции городских властей. Согласно статьи 27 Водного кодекса четко написано: обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования относится к полномочиям местного самоуправления. И я думаю, что те люди, которые взяли эти земельные участки, прекрасно знают, что можно делать, а что нельзя.





Галина Павлова (еженедельник "Аргументы и факты в Удмуртии")