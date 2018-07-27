Ижевск. Удмуртия. Специалисты «Удмуртских коммунальных систем» продолжают готовить город к зиме. Помимо привычной всем перекладки труб компания занимается в том числе тем, что «прячет» опасный и неприглядный трубопровод в воздушном исполнении обратно под землю. В Ижевске таких коммуникаций, которые зимой пользуются популярностью у людей с неопределенным статусом, около 10 километров.

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Одним из объектов, на котором в этом году проходят масштабные работы, является участок в микрорайоне Буммаш, расположенный рядом с детским садом №52 по улице 9 Января, 193. Здесь энергетики выполняют перекладку, после которой участок станет не только безопасным, но и более современным, что повысит качество доставляемого теплоисточника в отопительный период и позволит при помощи циркуляции горячей воды сохранить ее температуру.

УКС продолжают работы в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2018-07-27.

Объект также примечателен тем, что от него теплоисточником запитаны 10 домов и два социальных объекта – детских сада.

«Самое главное - здесь находится детский сад, по территории которого идет трубопровод отопления. Что это значит? Это значит, что если возникнет дефект, то наши с вами дети подвергнутся огромному риску. Наша компания, помимо прочего, берет на себя социальные обязательства. Все эти трассы, которые нам достались в таком виде, мы постепенно убираем под землю. Тем самым решаем несколько задач: во-первых, обеспечиваем безопасность жителей и детей, во-вторых, повышаем надежность, в-третьих, лицо нашего города меняем в лучшую сторону», - рассказал журналистам директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов.

По его словам, энергетики нередко сталкиваются с ситуациями, в которых трубопровод в воздушном исполнении по документам проходит как подземная коммуникация. В этом случае «Удмуртские коммунальные системы» вынуждены брать на себя дополнительные обязательства.

«В свое время проще их было вытащить для ремонта, и по документам они могут проходить как подземные трассы», - сказал руководитель теплосетевой компании.

Что касается циркуляции и отопления, то новый трубопровод из современных труб в ППУ-изоляции, срок службы которых составляет около 25 лет, позволяет подавать в дома более качественный ресурс с минимальными потерями.

«Дело в том, что, помимо перекладки сетей теплоснабжения и ГВС, мы решаем такие важные вопросы как восстановление циркуляции там, где ее нет. Пятиэтажные дома проектировались под температуру горячей воды в 50 градусов, сейчас требования поменялись, а без циркуляции это вообще невозможно сделать, и мы, чтобы обеспечить качественный ресурс во все эти дома, делаем циркуляцию», - сказал Балобанов.

По его словам, на объекте в ходе масштабного ремонта заменят около 1,5 км трубопровода в однотрубном исчислении.

Отметим, что только при комплексном подходе работы по циркуляции приносят нужный эффект. Так, «Удмуртские коммунальные системы» сталкиваются с ситуациями, когда управляющие компании через суд добиваются проведения необходимых работ по циркуляции, однако сами «управляйки» работу с жителями не проводят и необходимое внутридомовое оборудование не устанавливают.

«Суды удовлетворяют такие решения, и мы вынуждены подводить к дому циркуляцию, а дальше идет не наша зона работы и жильцы все равно не получают нужного ресурса», - сказал Балобанов.

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Еще один внушительный объект располагается на улице Дзержинского. Здесь энергетики заменят 730 метров труб в однотрубном исчислении. Использоваться будут также исключительно современные материалы, срок службы которых составляет более 20 лет.

«Мы не успели посмотреть, что здесь было раньше, но, как правило, это кусты и мусор, зимой - греющиеся люди на теплотрассах и беспризорные собаки», - рассказал журналистам Ярослав Балобанов.

Он уточнил, что на объекте также проводятся работы, направленные на циркуляцию теплоисточника. При проведении долгосрочных работ на объекте, энергетики, как правило, стараются использовать старый трубопровод для подачи горячей воды жителям в близлежащих домах. В этом случае горячее водоснабжение прерывается лишь на период проведения гидравлических испытаний и при врезке нового трубопровода.

Замена трубопроводов в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2018-07-27.

Руководитель подрядной организации Андрей Черевков отметил, что использование современных материалов позволяет сократить расходы на текущее содержание сетей.

«Надземное исполнение небезопасно в плане того, что коммуникации были изношенные и в случае повреждения есть угроза попадания на людей горячей воды. Трубы применяются новые предизолированные, у них срок службы гораздо выше, поэтому сокращаются расходы на текущее содержание», - сказал Черевков.

По его словам, на данном объекте также пришлось разбирать старую теплотрассу, которая оказалась брошенной. «Ее приходилось разбирать в том числе с применением гидромолота», - уточнил директор подрядчика.

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В «Удмуртских коммунальных системах» намерены закончить все работы уже в августе, хотя федеральный график позволяет работать до начала сентября.

«По ремонтам мы идем в графике. Для себя мы поставили цель закончить работы к середине августа. Три объекта у нас уже завершено. Есть небольшие отставания, но они нагоняются», - сказал Ярослав Балобанов.

Отметим, что в 2018 году, согласно ранее заключенному концессионному соглашению, «Удмуртские коммунальные системы» вложат в реконструкцию и техперевооружение порядка 500 млн рублей. На эти средства поменяют в том числе 27 км сетей и заменят оборудование на 12 центральных тепловых пунктах. Кроме того, УКС занимается благоустройством территорий на объектах, где проходят ремонтные работы.