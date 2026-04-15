Ижевск. Удмуртия. Из Ижевского аэропорта имени М. Т. Калашникова теперь можно будет напрямую долететь до Минеральных Вод и обратно. Билеты на новый маршрут стали доступны на сайте авиакомпании «Азимут».

Отметим, что эта компания базируется в Ростове-на-Дону. Ввиду установления в основном сравнительно невысокой базовой стоимости билетов с предоставлением всех остальных услуг на платной основе, фактически «Азимут» является бюджетной авиакомпанией, одной из трёх действующих в России после компаний «Победа» и «Смартавиа».

Ближайшие рейсы, доступные к покупке на сайте «Азимута», предоставляют полёт на 4 мая за 10 180 рублей в одну сторону.

По данным портала «Селдон Базис» (Seldon.Basis), компания основана в 2014 году. За 2025 год её выручка составила 27,69 млрд рублей. Гендиректором является Павел Екжанов, который также является руководителем и совладельцем ряда коммерческих организаций.