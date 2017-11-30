В мае – июне 2017 года, когда прошло уже три года с начала работы фонда, эту некоммерческую организацию решили проверить контрольные органы. А поскольку учредителем фонда является правительство Удмуртии, то проверкой занялся республиканский Государственный контрольный комитет (далее - ГКК УР), образованный Государственным Советом Удмуртской Республики. ГКК УР – это аналог Счетной палаты России, которая занимается контролем расходования бюджетных средств государственными организациями.

ПРОВЕРКА

По результатам проверки НУО «Фонда капитального ремонта Удмуртской Республики» сотрудники ГКК УР составили акт на 31 странице, куда внесли довольно много замечаний. Руководитель проверки Дмитрий Глебов рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» о тех из них, которые показались ему и его коллегам наиболее подозрительными. Стоит отметить, что после составления акта Фонд капитального ремонта и ГКК УР согласовали план исправления нарушений.

Так, в акте говорится, что на ремонт арендуемых фондом помещений было перерасходовано 355,2 тыс. рублей. Но на момент проверки оплата за ремонт была произведена ещё не в полном объёме, задолженность была снижена на сумму перерасхода, и эти деньги удалось сохранить в бюджете.

Высший коллегиальный орган фонда (ВКО, как теперь называется правление) оказался полностью зависим от руководства фонда. ВКО формировали в основном из сотрудников фонда – а это четыре из шести голосов. Впрочем, по словам Глебова, министерство ЖКХ, энергетики и государственного регулирования тарифов Удмуртии все же не упустило контроль над организацией: «Министерство является ГРБС по отношению к Фонду. То есть главным распорядителем бюджетных средств, который непосредственно распределяет деньги на финансирование самого фонда. Говорить, что отсутствует контроль в отношении фонда со стороны министерства ЖКХ, тоже не совсем правильно. У них были совещания, и они согласовывают смету расходов», - рассказал аудитор.

На момент проверки весной 2017 года не был назначен конкурс на назначение директора фонда. Интересно, что должность руководителя больше года исполняет Алексей Горбунов, заместитель бывшего директора Андрея Смирнова, назначенный приказом Смирнова по решению ВКО на эту должность. Конкурс не инициировался учредителями (Правительство УР, Минэнерго и ЖКХ УР). В плане устранения замечаний указано, что конкурс на замещение должен быть назначен до 31 декабря 2017 года, что и было сделано. 3 ноября 2017 года председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов подписал распоряжение о проведении открытого конкурса на замещение должности директора «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах республики». Конкурсная комиссия, которая проведет квалификационный экзамен кандидатов в форме компьютерного тестирования, будет создана министерством энергетики, ЖКХ и госрегулирования.

Первый заместитель директора фонда капитального ремонта Андрей Смирнов рассказал о предстоящем конкурсе: «По моим скромным подсчетам дат, он произойдет в мае. Это процедура, которую нужно пройти. В начале объявление конкурса, сбор документов, подача кандидатурами документов. Следующий этап – сдача экзамена, очень массированного огромного экзамена… Там будет трудовое право, бухгалтерское право, уголовное право, Жилищный кодекс, Гражданский кодекс, Градостроительный кодекс… 50 вопросов, 30 минут, нужно на 45 ответить».

В ответ на запрос информагентства «Сусанин» министерство ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики подтвердило, что проблемы комплектования ВКО и назначения нового директора фонда уже решаются: «В настоящее время новый состав ВКО находится в стадии согласования. Конкурс на замещение должности директора инициируется Председателем конкурсной комиссии. В настоящее время конкурс объявлен решением правительства Удмуртской Республики».

Вызвала вопросы специалистов ГКК УР и структура фонда: 25 из 55 сотрудников назначены на разнообразные руководящие должности. У некоторых из них нет в подчинении специалистов. Такую структуру в фонде аргументируют отсутствием согласования на прием новых сотрудников и тем, что нормативов структуры не существует. Первый заместитель директора фонда Андрей Смирнов в разговоре с нашим корреспондентом об этой проблеме рассказал следующее: «Фонды капитального ремонта на территориях всех регионов Российской Федерации образованы вновь. Как такого шаблона – его нет. По поручению председателя правительства Удмуртской Республики мы провели расчет, предоставили этот расчет в Минтруда Удмуртской Республики. Минтруда его нам не опроверг. В нем говорится, что фонду необходимо 99 человек. Но мы не пошли по этому пути, пути раздувания штата. Мы пошли по пути оптимального, достаточного, но необходимого штатного расписания. Пока на сегодняшний день мы вышли на численность 55». В ГКК УР, в свою очередь, подтвердили, что утвержденных Минстроем России нормативов штатов для региональных фондов капремонта просто не существуют – они разрабатываются только сейчас.

Госжилинспекция Удмуртской Республики внесла в акт проверки несколько пунктов, касающихся претензий к работе фонда с объектами капитального ремонта. Об этом рассказал главный жилищный инспектор Удмуртской Республики Марат Исмагилов. «У нас к Фонду капремонта в ходе проведенных проверок в предыдущие годы, периоды, было много вопросов, то что они, как правило, нарушали процедуру в части работы с собственниками. Когда необходимо было собственникам на общем собрании сделать предложение о необходимости выполнения работ с указанием объемов и цены этих работ», - сообщил Исмагилов.

Так, фонд в начальный период своей деятельности не обеспечил выполнение функции технического контроля. Выявлены случаи, когда не проводилось техническое обследование многоквартирных домов. При недостатке средств на капремонт не инициировались переговоры с владельцами жилья о дополнительном финансировании или о привлечении заемных средств. В итоге в ряде случаев некачественная подготовка техдокументации привела к нарушению сроков исполнения договоров, к их продлению, к неполному выполнению всего необходимого объема работ. В результате этих действий некоторые инженерные конструкции в ряде «отремонтированных» домов в нормативное состояние приведены не были. А значит, и цели региональной программы капитального ремонта – создание безопасных и благоприятных условий проживания – по ряду объектов не достигнуты.

В министерстве ЖКХ фактически высказываются в поддержку усиления контроля общественности и государственных органов, таких как Госжилинспекция, в деле исправления нарушений, которые могут быть совершены при проведении капитального ремонта: «В соответствии с Жилищным кодексом РФ (ст.182) региональный оператор аккумулирует взносы собственников и затем на данные средства организует проведение капитального ремонта. При этом региональный оператор несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за качество выполненных работ в течение не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки выполненных работ, в том числе за несвоевременное и ненадлежащее устранение выявленных нарушений. Соответственно, в случае выявления нарушений собственники вправе вести претензионную работу или поручить ее проведение иному лицу, например, управляющей организации».

Более того, от Госжилинспекции в МВД по Удмуртской Республике в 2017 году поступило 2 заявления в отношении НУО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике». В полиции подтвердили, что по одному из них принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, по другому в настоящее время ведется проверка.

Руководитель Госжилинспекции Удмуртии Марат Исмагилов в разговоре с корреспондентом «Сусанина» рассказал о случаях, когда акты выполненных работ подписывались без участия представителей муниципальных образований и сотрудников инспекции. Правда, он уточнил, что с начала 2017 года таких нарушений практически не было и процедура сдачи домов в последнее время соблюдается сотрудниками фонда достаточно строго.

Вместе с тем начальник отдела контроля расходов в национальной экономике ГКК УР Дмитрий Глебов отметил, что признаков преступлений при проведении проверки весной и летом 2017 года, обнаружено не было: «Какие-то нарушения бухучета – на данный момент исправляются. Какие-то нормативные документы, в том числе Минстроем России – они разрабатываются. Это позволит в дальнейшем непосредственно скорректировать деятельность этого фонда. Каких-то серьезных, грубых нарушений в ходе проверки мы не установили», - сообщил он.

Более того, по словам проверяющих, за исключением редких случаев, особенно касающихся начального периода деятельности фонда, региональный оператор достаточно рачительно относится к средствам владельцев жилья, собранным на капитальный ремонт. Так, по словам аудитора, не обнаружено финансовых злоупотреблений, касающихся основного направления деятельности Фонда капитального ремонта Удмуртии: «По данным официального заключения на ценообразование, по тем объектам, которые мы выбираем случайным порядком, сами понимаете, превышение сметной стоимости или увеличение расценок не установлено», - сказал Дмитрий Глебов.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поскольку Государственный контрольный комитет республики продолжает пристально следить за деятельностью фонда вплоть до выполнения плана мероприятий по устранению нарушений, то все его 12 пунктов остаются в центре внимания контрольного органа. В ноябре 2017 года возникли сомнения в исполнении третьего пункта - аренды фондом помещений у коммерческих структур. Планом было предложено найти замену офисам среди недвижимости, которая принадлежит республике, к 1 декабря 2020 года.

Дмитрий Глебов рассказал следующее: «Они обращались в Минимущество… были предложены определенные площади, которые не были ими восприняты в части того, чтобы их занять. Соответственно, дальше действия их были направлены на то, чтобы обеспечить выполнение своих функций. Да, мы установили такой факт, что они занимают площади коммерческих организаций. Дальше все зависит от учредителя, который непосредственно занимается деятельностью фонда».

ГКК УР запросил дополнительную информацию, касающуюся нерационального использования средств, которые бюджет выделяет в виде субсидий непосредственно на саму деятельность организации. И обнаружил интересный факт. Так, фонд располагается в трех офисах по адресам Орджоникидзе, 57 (284 кв.м) и 59 (265,9 и 165 кв.м). Договоры аренды этих помещений заключены в 2015-2016 годы сроком на 7 лет.

Сотрудники ГКК УР обнаружили, что Фонд капитального ремонта в 2017 году арендует помещения по цене 1030 рублей за квадратный метр. При том, что цены на аренду в Ижевске, согласно проведенному специалистами ведомства анализу стоимости аренды офисных помещений, колеблются в интервале от 350 до 700 рублей за квадратный метр.

Заинтересовавшись столь высокой ценой, аудиторы выяснили, что на кадастровый учет помещение по адресу Орджоникидзе, 57 поставлено 29.12.2015 – за 2 месяца до передачи их фонду. А право собственности на этот офис было оформлено 27.01.2016 года, то есть за 1 месяц до передачи их в аренду регоператору. При этом в Ижевске десятки помещений стоят пустующими по многу месяцев.

Узнав, что кто-то так удачно сдал свежекупленный офис без ремонта за деньги бюджета, ГКК УР заинтересовался собственником. Оказалось, что этим офисом владеет ООО «Деталь», учредителем которого является Андрей Леонидович Смирнов, который в период заключения договоров аренды офисов официально работал директором Фонда капремонта Удмуртии. В ООО «Деталь» Смирнову принадлежит 100% доля. Светлана Михайловна Смирнова, согласно выписке из ЕГРЮЛ с сайта налоговой инспекции, в ООО «Деталь» является директором.

Кроме того, в этих офисах на момент сдачи в аренду была лишь черновая отделка, но за деньги бюджета в помещениях ООО «Деталь» сделали ремонт стоимостью 4,2 миллиона рублей.

Помещения по адресу Орджоникидзе, 57 сданы фонду неким ООО ТД «Байкал», которое предоставляет помещения в субаренду, ссылаясь на некий договор безвозмездного пользования, который, видимо, заключен с владельцем офиса.

Всего же, по мнению специалистов ГКК УР, в результате действий Андрея Смирнова неэффективно израсходованы как минимум 7 миллионов рублей.

ГКК УР не удалось выяснить, есть ли связь между Андреем Смирновым и ООО ТД «Байкал», которому принадлежат остальные помещения, занимаемые фондом. Но это и не входит в полномочия комитета. Поэтому контрольный орган Удмуртии уже направил эти материалы в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртии, а руководитель комитета Борис Сарнаев доложил об обнаруженной информации руководству республики.

Информационное агентство «Сусанин» будет внимательно следить за этим расследованием.





Проверка фонда капитальнного ремонта Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-30.

Наша справка: НУО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Удмуртской Республики».

Сейчас в фонде работают 55 человек. Всего в зоне ответственности фонда в Удмуртии находятся 7 385 многоквартирных жилых домов, из которых 362 дома, как обозначено на сайте регионального оператора, находятся «на карте капремонта», то есть должны быть отремонтированы в 2017 году. Всего в 2017 году Фонд должен выполнить капитальный ремонт в 382 домах на сумму 595,1 млн. рублей.

В Удмуртии доля выполнения краткосрочного плана капитального ремонта составляет более 90%. Работы по плану 2017 года законтрактованы на 99%.

Фонд постоянно борется за повышение собираемости взносов на капитальный ремонт. На сегодня она составляет порядка 95,5%, в итоге «общий котел» пополнился примерно на 80 млн рублей с середины 2015 по ноябрь 2017, что позволило в этом году увеличить список ремонтируемых домов.

Собираемость по муниципальным помещениям в Удмуртии, в 30 районах региона, составляет 76%, где из начисленных 62,5 млн рублей, оплачено – 47,6 млн рублей.

На май 2017 года в фонд поступило порядка 1 млрд 24 млн рублей из отчислений граждан. Еще свыше 3 млрд рублей были аккумулированы на спецсчетах тех многоквартирных домов, владельцы жилья в которых решили самостоятельно распоряжаться сборами на капремонт.

Согласно постановлению правительства Удмуртской Республики от 19.05.2014 г. № 186 (в редакции постановления правительства УР от 12.09.2016 г. № 388) «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дома в Удмуртской республике» перечень услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает в себя следующие виды работ:

- обследование строительных и инженерных конструкций многоквартирного дома.

- изготовление и экспертиза проектной документации на работы указанные в пунктах 1-7, в целях проведения капитального ремонта общего имущества конкретного многоквартирного дома (в случае, если подготовка проектной документации и проведение ее экспертизы необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения;

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения;

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения;

- ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения;

- ремонт внутридомовых инженерной системы водоотведения;

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- ремонт фасада (цоколь);

- ремонт фундамента (отмостка);

- ремонт систем и средств противопожарной защиты.