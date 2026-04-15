Ижевск. Удмуртия. Вода в семи родниках Ижевска не соответствует нормативам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Чистыми признали только два источника: Важнин ключ в Октябрьском районе и родник на улице Оружейника Драгунова, 80.

В остальных семи точках нормативы нарушены:

— родник между улицами Татьяны Барамзиной и Короткова (исток Чемошурки) — жёсткая вода;

— улица Ракетная — превышение по жёсткости;

— микрорайон Шунды — сдвиг по pH;

— улица Родниковая, 47 — жёсткость и нитраты;

— улица Саранская, 33 — жёсткость и нитраты;

— родник у монумента «Дружба народов» — жёсткость и нитраты;

— посёлок Орловское — в пробах обнаружены яйца гельминтов токсокар.

В ведомстве напомнили: городские ключи не подключены к центральному водоснабжению. Постоянный контроль за ними не ведётся. Водоносный слой лежит неглубоко, поэтому в воду легко проникают нефтепродукты, тяжёлые металлы и бактерии.

Жителям Ижевска советуют пить родниковую воду только после кипячения.