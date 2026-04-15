В семи источниках нашли превышения по жёсткости и нитратам, в одном — яйца глистов.
Ижевск. Удмуртия. Вода в семи родниках Ижевска не соответствует нормативам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.
Чистыми признали только два источника: Важнин ключ в Октябрьском районе и родник на улице Оружейника Драгунова, 80.
В остальных семи точках нормативы нарушены:
— родник между улицами Татьяны Барамзиной и Короткова (исток Чемошурки) — жёсткая вода;
— улица Ракетная — превышение по жёсткости;
— микрорайон Шунды — сдвиг по pH;
— улица Родниковая, 47 — жёсткость и нитраты;
— улица Саранская, 33 — жёсткость и нитраты;
— родник у монумента «Дружба народов» — жёсткость и нитраты;
— посёлок Орловское — в пробах обнаружены яйца гельминтов токсокар.
В ведомстве напомнили: городские ключи не подключены к центральному водоснабжению. Постоянный контроль за ними не ведётся. Водоносный слой лежит неглубоко, поэтому в воду легко проникают нефтепродукты, тяжёлые металлы и бактерии.
Жителям Ижевска советуют пить родниковую воду только после кипячения.
