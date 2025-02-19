О пользе птиц и наблюдении за ними.

19 февраля в России отмечается День орнитолога. Праздник ведёт историю с 1983 года, когда было организовано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. Для чего эта наука, как стать орнитологом, как в Удмуртии можно заняться наблюдением за птицами хотя бы на уровне хобби — на эти вопросы узнал ответы корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков, побеседовав с орнитологом, директором Центра довузовского образования УдГУ Алексеем Дерюгиным.

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— Алексей Александрович, какое место занимает эта наука по своей важности?

— Орнитология — одна из самых популярных биологических наук ввиду яркости, доступности для наблюдений и включённости птиц в отношения с человеком.

— Какие «полезные открытия» несёт орнитология?

— Птицы, как единственная группа позвоночных, практически целиком приспособленная к полёту, дали и продолжают давать идеи для развития творческой и технической мысли. Лишь некоторые примеры:

- лёгкие и прочные материалы (кератин, белок из которого состоят перья, клюв и кости; особое строение костей, их армированное строение);

- механизмы соединения элементов (позвонки птиц, сцепленные бородки перьев, образующие опахало — застёжка-молния, липучка «Велкро»);

- водоотталкивающие материалы (жировой секрет копчиковой железы, пудровый порошок из специальных ломких перьев цапель);

- строение крыльев и разные типы полёта (почти все летающие конструкции от планера до самолёта и вертолёта — всё от птиц).

Сенсорные системы птиц до сих пор в стадии изучения (слух, зрение), особенно — механизмы навигации, возможно, способность улавливать магнитное поле Земли и силу Кориолиса.

— Куда пойти учиться, чтобы стать профессиональным орнитологом?

— На профессиональных орнитологов не учат. Направление подготовки (специальность) называется «биология». Но есть специализация на старших курсах, позволяющая более детально познакомиться с конкретными объектами. Здесь нужно интересоваться, какие кафедры особенно сильны на биологическом факультете вуза, какие преподаватели могли бы помочь в углублении орнитологических знаний.

В УдГУ, например, орнитологические традиции были очень развиты на кафедре зоологии позвоночных, что привело к большому количеству выпускников (сейчас учителя или сотрудники природоохранных мероприятий), не понаслышке знакомых с птицами. Возможно, это подготовило благоприятную почву для появления и развития многих орнитологических проектов.

— Каких, например, проектов?

— Действующий ныне Союз охраны птиц России большое внимание уделяет просвещению населения в вопросах охраны пернатых, участию в массовых акциях по изучению отдельных аспектов биологии и экологии птиц. Например, зимой проходят массовые Рождественские учёты и Учёты водоплавающих птиц («Серая шейка»), мероприятия по привлечению птиц с обустройством гнездовий и гнездовых площадок (в том числе для сов и хищных птиц), учёт мигрирующих птиц («До свидания, журавли»). И многие активисты, учреждения дополнительного образования детей и общественные организации в этом участвуют.

В том числе и благодаря позиции выпускников биофака УдГУ. Хороший пример — содружество «Бёрдинг в Удмуртии», объединяющее людей практически всех возрастов и степени погружённости в науку, от школьников до настоящих учёных. Содружество организует познавательные, образовательные и исследовательские экскурсии и экспедиции для широкого круга любителей, орнитологические конкурсы, соревнования, турниры (самый известный — республиканские соревнования «Пихтовка»), организует консультационную работу с населением, в том числе по поддержке птиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

— Если не в науку, а на уровне хобби, то что должен знать и уметь орнитолог-любитель?

— Для того чтобы разобраться в мире птиц (в Удмуртии только число видов превышает 250), нужно вооружиться определителем птиц, биноклем и, лучше всего, специалистом-консультантом.

Кстати, в соревнованиях «Бёрдинга в Удмуртии» главные призы — как раз определители и бинокли, и новички соревнуются в отдельной категории. Опыт распознавания птиц быстро приходит к тем, кто регулярно гуляет с биноклем, подкармливает птиц зимой, участвует в реальной и виртуальной жизни орнитологических сообществ. Птицы — благодарный объект изучения природы, они отвечают на внимание и заботу доверием, не злопамятны и не нападают первыми. Будьте ближе к птицам!

— Позвольте максимально дилетантский вопрос: есть в Удмуртии своя уникальная птица или какую птицу можно назвать символом республики?

— Если говорить о птице — символе Удмуртии, то официальных изысканий на этот счёт не проводилось. Традиционно национальным символом Удмуртии считался лебедь. Точнее — лебедь-шипун. Он отражён и в государственной символике УР.





Фото: unsplash.com (Nikita Nikitenko)

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