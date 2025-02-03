Разговор с экспертом по случаю «красной даты» в календаре.

Международный день кормления птиц отмечается ежегодно 3 февраля. Он был учреждён в 1994 году, чтобы побудить людей заботиться о пернатых. До недавнего времени февраль в Удмуртии, как и по всей России, считался самым холодным месяцем в году. Так или иначе корреспондент «Сусанина» решил узнать нюансы кормления птиц в регионе, пообщавшись с кандидатом биологических наук, доцентом кафедры ботаники, зоологии и биоэкологии института естественных наук УдГУ Михаилом Загумёновым.

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Эксперт отметил, что в Удмуртии зимует более 40 видов птиц. Это обычно те пернатые, которые могут найти себе зимой пропитание: семена, почки деревьев, беспозвоночные под корой деревьев. Остаются многие хищники.

«Как известно, птицам труднее перенести голод, чем холод, — отметил Михаил Загумёнов. — Но в тёплую погоду всё же и с кормом проще — где-то вытаивают проталины, проще искать и насекомых под корой. Кстати, есть мнение, что кормить вообще не нужно — кормушки можно сравнить с общепитом, где никто не моет руки и посуду. То есть там разносятся птичьи болезни».





— Наблюдаю, что у меня на даче, да и в городе, до весны остаётся куча необъеденных рябин и калин, это связано с тем, что птицы перестали питаться ягодами и налегают на корм людской и помойки?

— Нет, просто не успели ещё съесть или не нашли. Ягоды интересуют главным образом дроздов, снегирей и свиристелей. Если они где-то в других местах находят достаточно корма, то оставят эти ягоды.

— Чем можно кормить птиц и нельзя? Помню, что обычно запрещают хлебными крошками.

— Кормить советуют нежареными несолёными семенами подсолнечника, специальным кормом для птиц (смесь семян), несолёным сырым салом. Не стоит давать хлеб, особенно чёрный, сдобу.

— Есть ли разница, где разбрасывать корм? У подъезда, в сквере, только в лесу и парке…

— Кормушку лучше сделать недалеко от леса или в лесу. В таком месте, чтобы там было ещё и укрытие от хищника — кусты, хвойные деревья. Можно повесить и за окно, но не на высоких этажах, и, опять же, хорошо, если напротив есть деревья — это и укрытие, и присада (шест, кол, столб, предназначенные для размещения пролетающих птиц или для привлечения их — прим. ред.), где можно спокойно расклевать семечку.

— Пора ли перестать кормить птиц после схода снега?

— Они сами перестанут посещать кормушки, когда смогут находить другой корм.

— Приведёт ли к чему-то негативному, если их и летом кормить, когда уже полно жучков-червячков?

— Не знаю, скорее нет. Просто птицы есть не будут, у них птенцы, а птенцам нужен часто иной корм.

— Неожиданный вопрос. Оправдано ли название голубей — летающие крысы?

— Есть такое выражение. Да, определённые экологические параллели провести можно. Это животные без выраженных предпочтений в питании. В принципе, могут тоже быть разносчиками заболеваний (но тут обычно нужен прямой контакт). Надо заниматься биологическим и экологическим просвещением, чтобы слово «крыса» не вызывало негативной реакции. Про голубей есть мнение, что в каменных джунглях голубь — один из немногих способов контакта человека с диким животным. Он даёт эмоциональную разрядку, в том и польза этих птиц.

Напомним, ранее Михаил Загумёнов рассказал, какие птицы возвращаются в Удмуртию весной после зимовки в тёплых краях.