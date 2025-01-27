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Ижевск прощается с Лениным

15:01, 27 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевск прощается с Лениным
15:01, 27 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
402
0
#Ижевск\n#история\n#Удмуртия\n#история Ижевска\n#Владимир Ленин
Источник фото: «Ижевская правда» от 2 февраля 1924 года
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101 год назад, 27 января 1924 года, в Москве состоялись похороны председателя Совета народных комиссаров Владимира Ленина. Траурные мероприятия охватили всю страну. Для молодой республики это были первые похороны такого уровня и масштаба.

Смерть Ильича и дальнейшие мероприятия по его «погребению» широко освещались в печати, благодаря чему сегодня мы можем взглянуть на события тех дней глазами современников.

Похороны Ленина на Красной площади в Москве27 января 1924 годаИз фондов Государственного исторического музея
Похороны Ленина на Красной площади в Москве. 27 января 1924 года
Из фондов Государственного исторического музея

Последний гудок

Владимир Ленин скончался рано утром 21 января 1924 года в подмосковных Горках. По результатам вскрытия была озвучена официальная причина смерти — нарушение кровообращения в мозгу и кровоизлияние на фоне распространённого атеросклероза сосудов. К слову, от этих же причин скончался его отец — Илья Ульянов.

24 января 1924 года вышел траурный номер «Ижправды» с откликами ижевцев на смерть Ильича, в которых рабочие обещали сплотиться вокруг партии и продолжить строительство коммунизма.

«Ижевская правда» от 24 января 1924 года
«Ижевская правда» от 24 января 1924 года

На рабочих собраниях также предложили отправить делегацию от Ижевска на похороны главы советского государства, которые, как тогда казалось, должны были пройти 26 января путём придания останков Ленина земле.

«Ижевская правда» от 24 января 1924 года
«Ижевская правда» от 24 января 1924 года

Дни с 21 по 26 января включительно в Вотской автономной области и Ижевске объявили траурными. В этот период запретили проводить спектакли, концерты, киносеансы и увеселительные вечера.

На 26 января, в изначально предполагаемый день похорон Ленина, в Ижевске планировалась траурная демонстрация. Однако её пришлось перенести на 27-е число, так как церемония прощания в Москве затянулась из-за огромного числа желающих отдать дань памяти Владимиру Ильичу.

Очередь из желающих проститься с Лениным у Дома союзов в Москве23-27 января 1924 годаИз фондов Государственного исторического музея
Очередь из желающих проститься с Лениным у Дома союзов в Москве. 23-27 января 1924 года
Из фондов Государственного исторического музея

В день «икс» по заводскому гудку рабочие и служащие ижевских заводов начали организованно собираться у здания Совета (ул. Горького, 73). Красное полотнище, развивающееся на заводской башне, было приспущено.

Сбор рабочих у здания Совета (справа). В центре — главный корпус оружейного завода с приспущенным штандартом«Ижевская правда» от 2 февраля 1924 года
Сбор рабочих у здания Совета (справа). В центре — главный корпус оружейного завода с приспущенным штандартом
«Ижевская правда» от 2 февраля 1924 года

Затем демонстранты двинулись к мемориалу на братской могиле у Михайловского собора. Здесь прошёл многолюдный митинг, в котором, помимо рабочих и служащих заводов, приняли участия войска ижевского гарнизона, части особого назначения и горожане.

Траурный митинг у мемориала на братских могилах у Михайловского собора (Красная площадь)«Ижевская правда» от 2 февраля 1924 года
Траурный митинг у мемориала на братских могилах у Михайловского собора (Красная площадь)
«Ижевская правда» от 2 февраля 1924 года

«Ещё никогда Ижевск не видал такого стечения народа. Тысячи и тысячи, несмотря на жестокий мороз, пришли, чтобы сказать, что дело учителя, вождя и друга не погибнет с его смертью», — писала «Ижправда» 29 января 1924 года.

Фотографий того дня в Ижевске пока обнаружить не удалось, но сохранились снимки митингов в соседних городах.
Митинг на Вознесенской площади Сарапула в день похорон Владимира ЛенинаИз фондов Сарапульского музея-заповедника
Траурный митинг в ГлазовеИз фондов НМУР
Митинги нга площадях Сарапула и Глазова в день похорон Владимира Ленина
Из фондов Сарапульского музея-заповедника

Ровно в 16:25, когда в Москве гроб с телом Ленина вносили во временный мавзолей, по всей стране заревели заводские гудки и прогремели залпы орудий, отдавая последнюю дань памяти основателю СССР в целом и Российской Федерации в частности.

Тело Ленина во временном мавзолее на Красной площади. 1924 год. Из фондов Государственного исторического музея
Тело Ленина во временном мавзолее на Красной площади. 1924 год.
Из фондов Государственного исторического музея

Вопрос памяти

Ещё до кончины Вождя улицы и учреждения в городах и сёлах страны начали называть его именем. Помимо Ленина, в топонимы стали проникать другие революционные лидеры, мыслители, писатели, учёные.

Массовое переименование улиц в Ижевске произошло после занятия города Красной армией и подавления антибольшевистского восстания. 13 декабря 1918 года Гражданский совет постановил переименовать 22 улицы и три имеющиеся площади.

«Ижевская правда» от 14 декабря 1918 года
«Ижевская правда» от 14 декабря 1918 года

Так бывшая Церковная улица, идущая от Михайловского собора на юг, получила имя Ленина. Только в 1970 году её переименуют в улицу Вадима Сивкова. Сегодня эта улочка кажется тихой, но в первой половине прошлого столетия она была в числе основных городских «магистралей», по которой проходили маршруты всех парадов и демонстраций.

Начало 1937 года. Вид с колокольни Михайловского собора на юг. В центре широкая улица Ленина (Вадима Сивкова)Из фондов Национального музея Удмуртии
Начало 1937 года. Вид с колокольни Михайловского собора на юг. В центре широкая улица Ленина (Вадима Сивкова)
Из фондов Национального музея Удмуртии

Имя Ленина носил и главный культурный очаг города — клуб Металлистов, здание которого было построено в 1880-е годы на углу современных улиц Советской и Красноармейской. «До исторического материализма» здесь работал всесословный Гражданский клуб.

1930-е годы. Бывший клуб Металлистов имени Ленина на углу улиц Советской и КрасноармейскойЗаметка из «Ижевской правды» от 8 августа 1924 года
1930-е годы. Бывший клуб Металлистов имени Ленина на углу улиц Советской и Красноармейской
Заметка из «Ижевской правды» от 8 августа 1924 года

В честь Ильича также назвали новую краснокирпичную школу, возведённую в 1926 году на Сенной площади. Здание строилось на средства, собранные рабочими ижевских заводов при софинансировании со стороны государства. Корпус и по сей день служит делу народного образования. В наши дни здесь размещается школа №75.

Вторая половина 1920-х годов. Школа имени Ленина у Сенного рынка. Из фондов Национального музея Удмуртии
Вторая половина 1920-х годов. Школа имени Ленина у Сенного рынка.
Из фондов Национального музея Удмуртии

В том же 1926 году в Ижевске появился и первый памятник Ленину. При этом столица Вотской автономной области явно отставала в этом плане даже от некоторых районов, где успевали не только воздвигать памятники ушедшему Вождю, но и благополучно валить их из хулиганских побуждений.

Первый в городе памятник Ильичу открыли 7 ноября 1926 года. Бюст на пирамидальном постаменте соорудили на спуске к плотине, при этом лестница «расходилась» перед фигурой Вождя, обходя его и соединяясь уже на краю склона.

Вторая половина 1920-х годов. Лестница с памятником Ленину.
Вторая половина 1920-х годов. Лестница с памятником Ленину.
Из фондов Национального музея Удмуртии

В тот дель всё окружающее пространство, улицы и склон заполонили зрители. Как-никак, исторический момент — открытие первого за годы советской власти в Ижевске памятника, да ещё кому — отцу-основателю государства.

Бюст был скрыт от глаз чёрным траурным покрывалом. Под звуки оркестра и громогласное «ура» ткань сбросили, и бронзовый Ильич предстал перед горожанами во всей своей модерновой красоте.

Конец 1920-х годов. Бюст Ленина на фоне оружейного завода
Конец 1920-х годов. Бюст Ленина на фоне оружейного завода
Из книги «Два века "Ижмаша". Том 2: Завод заводов»

Этот памятник и деревянная лестница просуществовали до 1946 года. В 1947-1948 годах руками пленных немцев и по проекту ижевского архитектора Василия Масевича была возведена новая металлическая лестница.

Так Ижевск в 1920-е годы отрефлексировал смерть Вождя, под руководством которого страна пережила гражданскую войну, интервенцию, голод и потихоньку начала подниматься из руин, уходя от тёмного прошлого к светлому будущему.

15:01, 27 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
402
0
#Ижевск\n#история\n#Удмуртия\n#история Ижевска\n#Владимир Ленин

 

 

 


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