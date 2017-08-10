Триатлон в Удмуртии в последние месяцы стал необычайно популярен. Слово Ironman теперь ассоциируется не только с марвеловскими комиксами и Тони Старком. Ironman — это серия соревнований по триатлону на марафонскую дистанцию. Преодолевшие всю дистанцию - заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км за 17 часов - получают неофициальное, но от этого не менее гордое звание «железного человека».

О подготовке к стартам и триатлоне информационному агентству «Сусанин» рассказал тренер мастер спорта по плаванию Евгений Морозов, который собирается покорить королевскую дистанцию, а в ближайшие выходные выйдет на старт любительских соревнований Titan в Воткинске.

- Евгений, вы айронмен?

- В соревнованиях на полную дистанцию Ironman, я участия не принимал. Четыре раза проходил половинку айронмена. Впервые это было три года назад. 4 по 0,5: мои друзья любят так говорить, когда я им говорю, что я пока не айронмен. Они меня утешают шуткой, что в принципе уже дважды. Но я планирую в ближайшее время пройти железную дистанцию и стать им. Планировал в этом году в Сочи, но как-то не срослось, поэтому на следующий год - 99%. В принципе считаю, что я уже готов и психологически, и физически.





- В каких гонках-половинках вы участвовали?

- Первая гонка Ironman 70.3 для меня была на Майорке, вторая в Подмосковье в Бронницах, третья была в прошлом году в Казани, четвертая - в этом году в Барселоне. Я вообще взял за систему выступать на подобных соревнованиях раз в год, поэтому подготовка идет систематически, просто иногда более интенсивная, когда-то более умеренная. Летом это однозначно велосипед, бег, зимой вместо велосипеда лыжи, добавляются какие-то более активные виды спорта, например, сноуборд.

- Наверняка во время гонок хотелось все бросить. Как справлялись с желанием сойти с дистанции?

- Это было на первой половинке – халф айронмен, когда я выступал на Майорке. Мне осталось пробежать всего 15 км из 21, было настолько тяжело, что появились такие мысли. Хотелось все бросить. Но этим соревнованиям предшествовало полгода подготовки. Подготовки не только меня как спортсмена, но и моих родственников и друзей, которые ждали от меня положительного результата. Поэтому их напутствия и пожелания мне помогли, я справился с желанием сойти и добежал до финиша.

В остальные три раза была полная уверенность, что я смогу. Было тяжело, конечно, но не до такой степени. Там был и результат лучше, и опыт, все далось намного легче.

- Что для вас сложнее: бежать или ехать на велосипеде?

- Для меня все-таки сложнее бежать. Я в детстве очень не любил бегать, и даже успокоил себя тем, что мне бег противопоказан. Когда начал заниматься триатлоном, мне очень тяжело давался бег, я бегал с такой скоростью, что сейчас даже стыдно вспомнить. Хотя я и сейчас бегаю не очень быстро, но все-таки это можно назвать бегом.





- Для чего вам триатлон?

- Этот вопрос многие задают. Мне в детстве родители говорили: «На старт, внимание, марш!» - видимо, оттуда и пошло. И теперь не могу остановиться. У меня был спортивный интерес. Я как пловец, мастер спорта хотел доказать другим спортсменам в триатлоне, что я могу так далеко от них уплыть, что они меня уже не догонят. Доказываю до сих пор, до сих пор у меня не получается.

- Какие отношения между спортсменами на соревнованиях?

- Обстановка достаточно дружная. Я в основном на таких соревнованиях не претендую на какие-то грандиозные результаты, обычно где-то в середине. Поэтому соперники ко мне относятся дружелюбно. Перед стартом стараюсь желать всем хорошего времяпрепровождения, чтобы все получили заряд энергии.

Важна в триатлоне взаимовыручка. Поскольку можно участвовать в этих соревнованиях, используя силы своих друзей. Например, можно плыть за кем-то, уменьшая сопротивление в воде. Либо ехать на велосипеде, тоже экономя силы. Поэтому мои друзья меня в этом выручают. Если в плавании они пытаются пристроиться за мной, то в велосипеде они мне позволяют сидеть за ними. Это очень улучшает результат.





- Семья вас поддерживает?

- Моя семья переживает за меня, особенно дети. Всегда рады поехать со мной на соревнования, стараюсь их с собой брать. Но, конечно, когда я в 9 часов вечера говорю, что иду бегать, много вопросов возникает. Но это лучше, чем идти в гараж или еще куда-нибудь.

- В вашем окружении много людей, которые занимаются триатлоном?

- В моем окружении это около 25-30 человек. Все в возрасте от 30 и старше, от 30 до 50 в основном. Причем эта возрастная группа борется на равных. И 30-летние, и 50-летние в одинаковой форме.

Несколько месяцев назад в Удмуртии открыли федерацию триатлона и планируют начинать заниматься с детьми. Однако пока нет базы, непонятно, кто будет заниматься ребятами в бассейне, кто будет тренировать на велосипеде. Если велосипед и бег в республике поставлены, то дети, которые занимаются в бассейне, на триатлон не настроены. Сейчас будет меняться точка зрения.

- Насколько перспективно развивать триатлон?

- Развивать однозначно нужно. Я уверен, что найдутся энтузиасты, которые будут это делать. Люди, которые будут этим болеть, которые смогут это организовать, поддерживать, финансировать. Это очень интересно, хотя финансово очень затратно. Велосипед, экипировка. Бег мне кажется наименее затратным, хотя кроссовки тоже надо покупать раз в год, раз в полгода, иметь несколько пар. Если для велотренировок и бега спортивные объекты есть в общем доступе, то за бассейн надо платить, и немало.

- У вас есть какие-то ритуалы и предстартовые обычаи?

- Ритуалов особых нет. Кто-то бреет ноги и руки чтобы снизить сопротивление. На самом деле это помогает. У меня такого ритуала пока нет. Есть столько вещей, которые нужно не забыть проверить перед стартом, что на ритуалы нет времени. Я пытаюсь сконцентрироваться на том, все ли я взял. Потому что любая мелочь, которую ты можешь забыть, может сказаться на результате – ты получишь травму или тебя просто не допустят до соревнований. Тот же шлем, который ты можешь забыть, или тейп, который нужно наклеить на определённое место.





- Что можно и нужно брать с собой?

- Из вещей, которые не всем нужны, но триатлонисты ими пользуются, это, например, тейп – спортивный лейкопластырь, который наклеивается на шею, чтобы не натирал гидрокостюм. Кто-то наклеивает тейпы на суставы, если они болят. Мы еще используем детское масло для тела- натираем руки и голеностоп, чтобы легче снимался гидрокостюм. Ремкомплект для велосипеда – обязательно, но на короткие гонки мы его обычно оставляем где-то в машине. А так он у меня всегда висит на велосипеде под сиденьем. И на тренировке, и на соревнованиях, потому что если гонка продолжительная, то будет возможность при повреждении колеса быстро заклеить дырку, и это не очень скажется на результате, но на спринте бессмысленно совершенно.

- Можно ли из офисного работника, не занимающегося спортом, стать айронменом?

- Да, это реально, среди моих друзей есть такие. Нужна сила воли и определенные усилия. Но должен быть в жизни какой-то переломный момент, когда появится чувство, что если я сейчас что-то не изменю в своей жизни, то дальше все будет плохо: в плане здоровья, физической формы.

Есть яркий пример, мой товарищ Руслан. Он за два года от сидячего образа жизни перешел к настолько активной, что через месяц поедет в Барселону, где, я уверен, станет айронменом. Половинку он прошел в Барселоне вместе со мной в мае, и сейчас я уверен, что сделает и полный айронмен. Причем он старше меня на 7 лет.

- Что может замотивировать человека заняться триатлоном?

- Человек, который решил заняться триатлоном, в первую очередь думает об улучшении своего здоровья и физической формы. Но этот вид спорта затягивает, начинает требовать все больше времени. Если мы начинаем заниматься триатлоном, уделяем ему где-то часа три в неделю, то летом мы с друзьями начинаем доводим наши тренировки до трех часов в день. В разы увеличивается время, которым мы начинаем жертвовать, отрывать его от семьи, от работы.

И про здоровье здесь можно так же сказать. Когда мы начинаем, мы как-то улучшаем свою физическую форму и здоровье, но потом надо четко за этим следить, надо ходить в диспансер и сдавать анализы, чтобы все было в порядке, следить за сердцем.

- Будете принимать участие в соревнованиях в Воткинске?

- Да, я заявился на олимпийскую дистанцию: плавание – 1,5 км, велоэтап – 40 км, бег – 10 км. На олимпийской дистанции я выступал год назад в Кирове. Тогда опять же бег дался очень тяжело. Я выплыл в лидерах и на велосипеде сел в пачку с очень сильными триатлетами, очень много сил отдал, на беге меня, конечно, вырубило.

- Сколько воды выпиваете за дистанцию?

- Это зависит от погоды. Если погода солнечная, то воды уходит раза в два-три больше. Температура очень сильно влияет на результат, особенно на беге, поэтому в солнечную погоду я за час соревнований выпиваю 0,7-1 литра. Некоторые не пьют, но, опираясь на свои ощущения, скажу, что на результате это очень сильно сказывается. Если не питаться, если не пить воду, то организм очень сильно истощается и начинает отказывать. Поэтому воду надо пить, надо пить изотонические напитки. Спортивные гели, батончики, бананы - все, что на трассе предлагают, - этим можно пользоваться.

- Что можете посоветовать тем, кто впервые выходит на дистанцию?

- У меня есть друзья, кто впервые выйдут на старт в Воткинске, 13 августа. Не усердствовать первые 20 минут соревнований, чтобы они были в радость. Тогда организм успеет приспособиться к гонке, успеет приспособиться к ритму, и останутся силы на оставшуюся часть дистанции. Потому что первые мои соревнования отняли все силы на первых 20 минутах, и дальше все было тяжело. От первых соревнований нужно получить максимум удовольствия, чтобы вы могли финишировать с улыбкой на лице и хотелось готовиться к следующим стартам!