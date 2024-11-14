Полноправная зимняя погода пришла в Ижевск. Горожане давно завершили дачный сезон и перебрались в квартиры. У многих возникают вопросы, связанные с нюансами содержания своего недвижимого имущества. На самые актуальные из них ответили эксперты управляющей компании ООО «Аргон 19».

Своей управляющей компанией ООО «Аргон 19» выбрали собственники 135 многоквартирных домов в Устиновском и Первомайском районах городах. Генеральным директором компании является Михаил Юрьевич Почепцов.

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Евгений Плетнёв, заместитель генерального директора по ЖКХ

— Кто принимает решение о проведении текущего ремонта в МКД?

— Подобный вопрос относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 44 ЖК РФ и п. 18 ПП РФ от 13.08.2006 № 491). Так же решение о проведении текущего ремонта может быть принято советом МКД, если он наделён полномочиями по решению вопросов по текущему ремонту общего имущества, в соответствии с п.7 ч.5 ст.161.1 ЖК РФ.

Текущий ремонт жилого дома включает комплекс строительных и организационно-технических мероприятий для устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем дома для поддержания эксплуатационных показателей.



Все заявки, связанные с ремонтом общего имущества, не носящим аварийный характер, жителям необходимо адресовать в совет своего МКД, который должен принять решение совместно с УК о проведении данного вида работ, либо вынести вопрос о проведении работ на обсуждение общего собрания собственников.





Максим Иванов, главный инженер

— Кто должен убирать снег с балконов последних этажей, наружных блоков кондиционеров?

— Согласно подпункту «в» пункта 2 Постановления Правительства РФ № 491, балконная плита и несущая стена дома входят в состав общего имущества в МКД. За их надлежащее состояние, содержание и ремонт отвечает управляющая организация. Самовольно (не предусмотренное проектом) установленное остекление и крыша балкона — в состав общедомового имущества не входят. Ответственность за состояние этих частей балкона и их надлежащее состояние несёт собственник помещения.

Таким образом, собственник квартиры должен самостоятельно проводить работы по очистке снежного покрова и наледи на крыше балкона квартиры и наружных блоках кондиционеров, при этом должны быть предусмотрены все меры безопасности (место падения снега должно быть огорожено, выставлен наблюдатель для обеспечения безопасности). Если собственник не может обеспечить данные меры, то он вправе обратиться в специализированную организацию.

Так же управляющая компания вправе выписать предписание на демонтаж незаконно установленных конструкций (остекление, козырьки балконов, установленные блоки кондиционеров), если собственник не предоставит разрешительную документацию на данные конструкции.

— В чём разница между переустройством и перепланировкой в доме?



— Согласно статье 25 Жилищного кодекса РФ, переустройство помещения в МКД представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменений в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. А перепланировка помещения в МКД представляет собой изменение границ или площади такого помещения и образование новых помещений.



При этом переустройство так же, как и перепланировка, требует согласования.

Для согласования перепланировки документы нужно подать в Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Ижевска по адресу: улица Песочная, 11б. Телефоны приёмной: 414-600, 414-626, 414-624. Можно также это сделать через МФЦ.

— Какую перепланировку не согласуют?



— Есть некоторые виды работ, которые согласовать не получится, так как такие изменения несут потенциальную опасность для других жильцов многоквартирного дома. Сюда относятся:

- пробивка проёма в несущей стене, а также её снос;

- демонтаж полотенцесушителя;

- объединение помещений квартиры с балконом или лоджией;

- перенос либо увеличение площади санузла, если данное увеличение будет находиться над жилыми комнатами или кухней;

- объединение жилой комнаты с газифицированной кухней, если кроме этой комнаты больше нет жилых;

- устройство тёплых водяных полов;

- капитальная зашивка общедомовых коммуникаций;

- удаление, смещение, уменьшение сечения вентиляционных каналов.

Штрафы за незаконную перепланировку в Удмуртии составляют: для жителей — до 2 500 рублей, для юридических лиц — до 50 000.

За самовольные изменения внешнего вида квартиры собственнику будет выписываться предписание, по которому нужно будет узаконить перепланировку или вернуть все в первоначальный вид за свой счёт, но плюсом всё равно придётся выплатить штраф.

Александр Ехлаков, заместитель генерального директора по экономическим вопросам



— Почему начисляются пени, и нужно ли их оплачивать?



— Действующим законодательством, а именно статьёй 155 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что собственник (наниматель) помещения обязан оплатить жилищно-коммунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за расчётным. Если оплата произведена несвоевременно, то на сумму долга начисляются пени до того момента, когда сумма долга будет полностью погашена. Размер начисляемых пеней закреплен в пунктах 14 и 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса РФ.



Поскольку пени — это штрафная санкция, она также подлежит обязательной оплате со стороны потребителя. При этом стоит отметить, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27.04.2024 №1059-р, с 1 июля 2024 года некоторые категории российских граждан освобождаются от начисления пени за неполные или несвоевременно внесённые платежи за жилищно-коммунальные услуги, при условии предоставления всех подтверждающих документов в управляющую компанию. Однако имеющиеся пени, начисленные до 1 июля 2024 года, подлежат оплате в полном объёме.



— Нужно ли жителям передавать показания приборов учёта и в какой срок?



— В соответствии с пунктами 33 и 34 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 потребитель обязан в целях учёта потреблённых коммунальных услуг использовать индивидуальные приборы учёта (далее – ИПУ) путём ежемесячного снятия показаний ИПУ и передачи их исполнителю коммунальной услуги. Например, для жителей, проживающих в домах под управлением ООО «Аргон 19», для расчёта и начисления платы, исходя из фактического потребленного объёма, предусмотрен приём показаний с 15 по 23 (в декабре с 10 по 20) число удобным для потребителя способом:



- личный кабинет на сайте



- по телефону 970-767 (автоответчик круглосуточно в период приёма показаний);



- мобильное приложение «РИЦ 018» (можно скачать на Google Play или App Store). — Действующим законодательством, а именно статьёй 155 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что собственник (наниматель) помещения обязан оплатить жилищно-коммунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за расчётным. Если оплата произведена несвоевременно, то на сумму долга начисляются пени до того момента, когда сумма долга будет полностью погашена. Размер начисляемых пеней закреплен в пунктах 14 и 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса РФ.Поскольку пени — это штрафная санкция, она также подлежит обязательной оплате со стороны потребителя. При этом стоит отметить, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27.04.2024 №1059-р, с 1 июля 2024 года некоторые категории российских граждан освобождаются от начисления пени за неполные или несвоевременно внесённые платежи за жилищно-коммунальные услуги, при условии предоставления всех подтверждающих документов в управляющую компанию. Однако имеющиеся пени, начисленные до 1 июля 2024 года, подлежат оплате в полном объёме.— В соответствии с пунктами 33 и 34 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 потребитель обязан в целях учёта потреблённых коммунальных услуг использовать индивидуальные приборы учёта (далее – ИПУ) путём ежемесячного снятия показаний ИПУ и передачи их исполнителю коммунальной услуги. Например, для жителей, проживающих в домах под управлением ООО «Аргон 19», для расчёта и начисления платы, исходя из фактического потребленного объёма, предусмотрен приём показаний с 15 по 23 (в декабре с 10 по 20) число удобным для потребителя способом:- личный кабинет на сайте ООО «ИВЦ-Ижевск» - по телефону 970-767 (автоответчик круглосуточно в период приёма показаний);- мобильное приложение «РИЦ 018» (можно скачать на Google Play или App Store).





Анна Сидорова, заместитель генерального директора по правовым вопросам

— Что будет, если вносишь плату несвоевременно и накопился долг?

— Действующее жилищное законодательство закрепляет одну из основных обязанностей собственника или нанимателя помещения — своевременно вносить оплату за жилищно-коммунальные услуги. К должникам могут быть применены различные способы взыскания: от информационно-уведомительного способа до введения ограничения и приостановления коммунальных услуг.

Крайней мерой взыскания задолженности является обращение в суд. Задолженность по жилому помещению взыскивается через суд общей юрисдикции по месту проживания должника. В этом случае потребитель-должник понесёт дополнительные расходы, помимо оплаты задолженности. Так, на сумму основного долга насчитываются пени по момент подачи заявления о выдаче судебного приказа/искового заявления. Кроме того, с проигравшей стороны взыскиваются все судебные расходы: отправка почтовой корреспонденции должнику, запрос справок в Росреестре или БТИ, расходы по госпошлине.

С 9 сентября 2024 года вступили в силу изменения в Налоговом кодексе РФ и размер госпошлин увеличился в десять и более раз. Так, если раньше для подачи заявления о вынесении судебного приказа минимальный размер госпошлины составлял 200 рублей, то сейчас за аналогичное заявление госпошлина составляет 2 000 рублей. Обжалование судебного акта в апелляционной или кассационной инстанции ранее оплачивалось госпошлиной в 150 рублей (для физических лиц), сейчас при подаче апелляционной жалобы, частной жалобы, а также кассационной жалобы на судебный приказ придется оплатить госпошлину в размере 3 000 рублей (для физических лиц).

Если дело дойдет до службы судебных приставов, то вместе с задолженностью будет удержан исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее 1 000 рублей. Из наиболее неприятных последствий возбуждения исполнительного производства — на все счета и карты должника, а также автомобиль могут быть наложены аресты, кроме того, наложен запрет на выезд за границу.

— Каковы последствия несанкционированного вмешательства в работу индивидуальных приборов учёта?

— К вмешательству относятся механическое повреждение корпуса счётчика или заводских пломб, антимагнитных пломб, установка магнитов, подключение к сети и трубопроводу в обход счётчика и другое. За несанкционированное вмешательство в работу прибора учёта предусмотрены штрафные санкции: производится доначисление объёма, определённого исходя из норматива потребления коммунальной услуги с применением повышающего коэффициента 10, то есть доначисляемый объём увеличивается в десять раз.

Также потребители обязаны перед заменой или поверкой со снятием индивидуального прибора учёта (по электроснабжению замену осуществляет ресурсоснабжающая организация) заблаговременно информировать управляющую компанию о планируемой дате снятия прибора учёта — для осуществления проверки наличия пломбы и фиксации показаний на снимаемом счётчике. В противном случае это может считаться несанкционированным вмешательством в работу заменяемого прибора учёта, что также может привести к применению штрафной санкции в виде норматива, увеличенного в десять раз.

Ирина Нигматзянова, главный бухгалтер

— Как и кому можно оплатить услуги ЖКУ без комиссии?

— С 1 июля 2024 года пенсионеры и льготные категории граждан могут платить за коммунальные услуги наличными, онлайн без комиссии. Кому доступна оплата ЖКХ без комиссии:

1. Лица старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи, получившей такой статус в соответствии с законодательством субъектов РФ.

2. Лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством РФ.

3. Инвалиды, признанные таковыми в соответствии с законодательством РФ.

4. Ветераны боевых действий, признанные таковыми в соответствии с законодательством РФ.

5. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, признанные таковыми в соответствии с законодательством РФ.

Если вы при оплате онлайн или картой видите комиссию и относитесь к льготным категориям граждан, обратитесь в любое отделение банка с паспортом и документом, подтверждающим льготу.

Для пенсионеров:

- паспорт — если пенсия по возрасту;

- удостоверение пенсионера или справка о назначенных пенсиях и социальных выплатах.

Для людей с инвалидностью:

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности.

Для ветеранов боевых действий:

- удостоверение ветерана боевых действий.

Для членов многодетных семей старше 18 лет:

- удостоверение многодетной семьи.

Для членов семей погибших или умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий:

- удостоверение члена семьи погибшего инвалида войны, участника ВОВ и ветерана боевых действий.

— Почему каждый раз при оплате наличными я должен предоставлять документы?

— Платежи наличными проводятся без идентификации плательщика. Поэтому организация, принимающая платёж, не может автоматически проверить наличие права на платежи ЖКУ без комиссии. Рекомендуем оплачивать услуги картой. В банках реализован алгоритм автоматического определения принадлежности клиента к льготной категории граждан с учетом возраста и получения соцвыплат от СФР на счета в банке.

Давид Бадриев, начальник службы заказчика

— Как часто должны мыть подъезд?

— Минимальная периодичность — один раз в месяц установлена Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170.

— Что делать, если не хватает периодичности уборки подъезда?

— Решением общего собрания собственников увеличивать периодичность уборки и тариф на содержание.

— Какой мусор убирается в рамках содержания подъезда?

— Наносной мусор, грязь, появляющаяся естественным путём (следы обуви, пыль, насекомые, паутина).

— За уборку какого мусора в подъезде требуется дополнительная плата?

— Мусор от ненормативной эксплуатации общих помещений (оставленные пакеты с домашним мусором, картонная упаковка, биологические испражнения, старая мебель, строительный мусор).

— Что нельзя выкидывать в мусоропровод?

— Предметы несоразмерные стволу мусоропровода (сложенные картонные коробки, свернутые спальные принадлежности, длинные предметы), строительные отходы, жидкие отходы, горящие, раскалённые или горячие отходы, снег и лёд, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы.

— Сколько стоит замена мусоропровода?

— 350 000 рублей — ориентировочная стоимость замены всех частей мусоропровода, включая ремонт мусорокамеры, для одного подъезда (для 9 этажных зданий).

— Почему нельзя складировать автомобильные покрышки на контейнерной площадке?

— Согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», автомобильные шины отнесены к отходам IV класса опасности из-за токсичного химического состава. Они повреждают экосистему и не могут быть размещены на придомовых территориях. При нагревании эти вредные вещества выделяются в воздух и почву, проникают в грунтовые воды, отравляя окружающую среду. Частицы каучука и смолы, которые входят в состав автопокрышки, проникнув в лёгкие человека с вдыхаемым воздухом, могут стать причиной возникновения аллергии, астмы, конъюнктивита и даже онкологических заболеваний. К автомобильным шинам применяются особые нормы складирования, накопления, транспортировки и утилизации.