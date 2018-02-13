На площадках фестиваля собрались 35 тыс. жителей и гостей Удмуртии. В прошлом году горожанам удалось съесть около 7 тонн мясных вкусностей, в этот раз производители продали почти 7,5 тонн. Самый главный приз фестиваля – 55 кг годового запаса пельменей – тоже нашел своего обладателя.

Не отходя от традиций

Лепить пельмени – дело командное. Во времена наших бабушек и дедушек лепка была приурочена к забою скота. Родственники собирались семьями, а соседи приходили друг к другу в гости.

Удмуртские пельмени издавна славились своим особым рецептом – начинка «хлебного ушка» традиционно включает в себя три вида мяса, смешанных в особой пропорции: 45% говядины, 35% свинины и 20% баранины. Кроме того, удмуртское блюдо обязательно готовится из ржаного теста. Чтобы пельняни были сочными, при лепке с одной стороны всегда оставляют дырочку. Через нее пельмень наполняется бульоном и становится вкуснее.

Говорят, чтобы вкус у пельняней был более насыщенным, перед варкой их обязательно нужно замораживать.

Сколько вас?

Родственников у пельменя больше, чем стран. Это и хинкали, и равиоли, и гедза, баоцзы, вонтоны, димсамы, манты и многие другие.

У братьев пельменя тоже есть свои «изюминки». Так, например, у искусной хозяйки хинкаль – национальное блюдо грузинского народа – должен защипываться из 36 складочек, что считается верхом мастерства. Лепешка для хинкали должна быть около 10-15 см, а варить его нужно 20-30 минут.

Такой брат пельменя, как кундюм, тоже может похвастать своими особенностями. Этот старорусский пельмень стряпали монахи в пост. Ну, а раз в пост мясо попадает под запрет, то классическую начинку они заменили гречкой и грибами. Но на этом разнообразие кундюмов не заканчивается, сегодня в них добавляют лук, тыкву, крупы. Тесто здесь тоже необычное – заварное и затяжное. Запекаются кундюмы в печке и заливаются грибным отваром.

Кручу-верчу

Верят ли удмурты в удачу? Конечно! И потому не забывают лепить счастливые пельмени. По поверьям, пельнянь с перцем принесет любовь, с сахаром – удачный год, с зеленью – радость, а с монеткой – богатство.

Местные жители не зацикливаются на однообразии начинок. Как рассказала директор сети пельменных Ольга Кононова, традиционными наполнениями пельменей, помимо мяса, по праву являются грибы, щука и овощи, в особенности - редька. А вот конина никогда не была популярна среди удмуртов.

Сегодня на прилавках магазинов можно увидеть красные, желтые, зеленые и даже черные пельмени. Их отличие в том, что в состав теста добавляют вареную свеклу, морковь, шпинат или чернила каракатицы. Повара отмечают, особого вкуса ингредиенты не придают. Цветные пельмени готовят для придания столу красоты и эстетики.

Что касается варки, то, как и обычные, «бесцветные», пельмени, их нужно держать в воде еще 5-7 минут после закипания.

Ну и кто же не любит обмакнуть сочный пельмень в холодную сметанку? Именно она считалась самой популярной заправкой, ведь кормилица-корова была в каждом хозяйстве.

Есть и не толстеть

Как бы ни были калорийны пельмени, их нельзя ставить в один ряд с фастфудом. «Пельмени гораздо полезнее. В фастфуде много сахара и рафинированных продуктов, очищенных, не содержащих хорошую клеточную оболочку. А пельмени можно сделать из муки грубого помола, они будут полезнее по содержанию витаминов группы В и все-таки там есть мясо», - рассказала «Сусанину» врач-диетолог, нутрициолог, психолог и гештальт-терапевт Анна Харитонова.

Чтобы о съеденных пельмешках потом не пришлось сожалеть, кушать их советуют в первой половине дня, лучшего всего - на завтрак. Сам по себе пельмень не настолько калориен, сколько ему может добавить заправка: майонез, соус. Альтернативой им могут стать сметана и томатная паста.

Маложирными считаются пельмени с рыбой, кроме того, их преимущество - богатство белком. Диетическими считаются и «хлебные ушки» с овощами, а также со смесью говяжьего фарша и капусты.

Отказывать себе в удовольствии – вредно, но меру знать нужно. Врачи советуют есть популярное блюдо не чаще 1-2 раз в месяц. Но если пельмени сочетать с листьями салата и овощами, то можно позволить себе такое удовольствие и раз в неделю.

Заметка: больше - лучше

Чем больше в кастрюле воды, тем меньше шанс, что пельмени разварятся. В идеале - на 1 кг пельменей нужно использовать 4 л воды.