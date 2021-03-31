Как наладить контакт с подростком? Какие опасности могут поджидать детей в интернете? Что делать, если ребенок зависим от игр и социальных сетей?

Этими вопросами задаются родители подростков. Переходный возраст не всем дается легко. Многие мамы и папы поражаются глобальным переменам, которые происходят с их детьми, и совершенно не знают, как правильно на них реагировать.

Почему подростки ничего не рассказывают взрослым?

Зачастую трудности переходного возраста схожи. Подросток начинает отдаляться от семьи, дерзит, реже бывает дома, постоянно зависает в соцсетях. Он перестает слушаться взрослых, а те не понимают причин и злятся. Но тут дело не только в ребенке.

«У большинства родителей очень низкий уровень компетенции», - объясняет юрист, руководитель общественной правозащитной приемной службы «Детское право» Эдуард Сабиров.

Дети не доверяют родителям и боятся им что-то рассказывать, потому что знают, что получат в ответ не поддержку, а упреки. В большинстве случаев взрослые просто не умеют и не хотят разговаривать с подростками.

Когда в жизни или интернете ребенок столкнется с какой-то проблемой, то попытается справиться с ней сам. Он уже знает, что мама и папа отмахнутся от его трудностей, посчитав их несущественными.

Если же ситуация окажется серьезной, ребенку не только не помогут, но и накажут.

Запреты и наказания

Случается, что при малейшей выходке родители наказывают ребенка и отбирают все гаджеты. Они даже не стараются выяснить мотивы поступка, а сразу применяют карательные меры. Но может, сначала стоит спросить у юного бунтаря, почему он так поступил, и понять, как в дальнейшем избежать подобной ситуации?

Психолог и социальный работник проекта «Права ребенка» на волонтерской основе Елена Куприянова считает, что взрослые в своем детстве испытали дефицит общения со своими родителями, поэтому не понимают, как лучше поступить. Домашние скандалы возникают от того, что родители не уверены в своих воспитательных способностях и не знают, как построить диалог. Иногда легче накричать и наказать, чем выслушать и понять.

При любом конфликте психолог советует родителям подумать, чего они хотят достичь своими действиями: разобраться в ситуации и прийти к взаимопониманию или использовать карательные меры, разрушающие отношения.

Никто не говорит, что наказания совсем не нужны. Но необходимо объяснить ребенку почему он его заслужил и какой урок должен вынести. А если просто запрещать определенные вещи и устанавливать тотальный контроль, то не стоит ждать понимания и хорошего отношения в ответ. Подросток должен почувствовать ответственность, а наказание не должно быть унизительным и оскорбляющим человеческое достоинство.

«Любое наказание для ребенка до 18 лет должно быть не пустым, а раскрывать ему возможности изменяться самому, он должен почувствовать ответственность и получить другие навыки», — отметила руководитель «Центра социальных и образовательных инициатив», правозащитник Ольга Пишкова.





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Должны ли родители контролировать соцсети ребенка?

Если случилась неприятная ситуация с ребенком, взрослые начинают искать виноватых. Чаще всего в роли антигероя оказывается интернет. Самое логичное, что может придумать обеспокоенный родитель – оградить дитя от всех вредных факторов, следовательно, лишить гаджетов и отслеживать всё, что только можно.

Ольга Пишкова отметила, что контроль соцсетей и отключение интернета не приведет ни к чему хорошему. Подросток только больше рассердится и поймет, что родителям вообще нельзя ничего рассказывать.

Вместо бессмысленной паники эксперты советуют попытаться понять ребенка, установить с ним контакт. Начать с ним разговаривать, вовлекать в интересующие его темы, и со временем возникнет доверие внутри семьи.

Только в этом случае получится открытый контроль в прозрачной ситуации, когда ребенок сам доверяет взрослому и говорит о том, что его волнует.





Что делать, если ребенок не идет на контакт? Чужой опыт

Бывают ситуации, когда подросток не идет на контакт. Он не отвечает на вопросы и уходит от взрослых, родители не понимают, как можно к нему подступиться.

Заместитель председателя совета ИГОО «Центр социальных и образовательных инициатив» Анна Кузнецова поделилась своим опытом. В такой ситуации она начала рассказывать ребенку случаи из жизни его сверстников, и спрашивать его мнение по этому поводу.

Когда родители просят о помощи, подросток чувствует, что может чем-то помочь, он включается, чувствует себя более взрослым, более значимым и идет на контакт.

«Я контролирую так, что он доверяет мне, я доверяю ему», — так рассказывает Анна Николаевна.

У нее есть пароль от аккаунта в соцсети ребенка, но она не заходит туда, чем оправдывает его доверие. Она не лезет в личное пространство подростка без надобности, но если случится какая-нибудь критическая ситуация, то сможет предпринять какие-то меры благодаря соцсети. В результате у ребенка сохраняется личное пространство, но нет вседозволенности.





Как наладить взаимодействие с подростком?

Восстановить контакт с ребенком никогда не поздно. Взрослые не знают, как подростки чувствуют себя в интернете, поэтому следует донести до них, что родителям хочется понять его.

Нужно больше вовлекать детей в диалог, объяснять свою точку зрения и выслушивать их, а не заставлять жить в жестких рамках привычного мира.

В соцсетях подростки ищут то, чего им недостает в реальном мире. Если родители или школа не обеспечивают ребенка интересами, которые ему нужны, то он ищет их в интернете.

В таком случае эксперты предлагают устраивать семейные мероприятия, больше интересоваться жизнью ребенка и стараться как можно чаще проводить время вместе, не забывая при этом о праве на личное время без мамы, папы и других родственников.





фото: twenty20.com







Что делать если подросток огрызается?

Это нормальная стадия становления взрослым — эмансипация.

Подросток должен пройти фазу отделения от родителей, и в это время он может вести себя достаточно грубо. В таком случае родителям нужно снизить свою агрессию, тогда и с его стороны грубости будет меньше.

Как начать говорить с ребенком?

Психологи рекомендуют специальные методики активного слушания.

Чтобы начать диалог, нужно попросить обратить на себя внимание, сесть рядом, пойти на контакт путем прикосновений. Можно попробовать говорить в его темпе, смотреть глаза в глаза. Главное дать понять подростку, что готов его услышать.

Разговорить можно кого угодно, нужно только начать и не сдаваться. Следует полностью выслушать ребенка, задать вопросы и дать обратную связь. Маленькими шажочками, создавая контакт, начинать узнавать что произошло. И ни в коем случае не давить на него.

«Обычно родители начинают указывать ребенку в чем он не прав, доказывать свое мнение. Но чтобы подросток говорил с родителями, нужно чтобы они понимали, что говорит подросток, даже если не согласны с этим», — отметила психолог и социальный работник проекта на волонтерской основе Елена Куприянова.

Также следует не стесняться показывать свои чувства, сказать, что вы понимаете, поддерживаете или волнуетесь за ребенка. Следует показать, что вам не все равно.





Можно ли предотвратить подростковый бунт и избежать проблем?

К сожалению, проблемы в переходном возрасте будут всегда. Ребенок в это время социализируется и взрослеет. На то и нужен переходный возраст, чтобы пройти через ошибки и стать взрослым человеком. Но если подросток понимает, что родители на его стороне, всегда поймут и поддержат, то многих конфликтов получится избежать.

Родители должны дать ребенку право на ошибку. Только самостоятельно пройдя через них и набивая шишки, он получит опыт.

Но иногда проблема может быть очень серьезной. Опасность в интернет-пространстве существует, и ребенок может оказаться вовлечен в криминальную историю.

В какие интернет-преступления может быть втянут ребенок?

Не все взрослые понимают, что нужно нести ответственность за свои слова и поступки. Что уж говорить о детях. В Сети они могут быть втянуты в крупную аферу и даже не подозревать об этом.

Юрист-консультант Людмила Кузнецова рассказала, что большинство преступлений случаются в киберпространстве, а их раскрываемость составляет всего 6%. Темы и проблемы одни и те же: продажа наркотиков посредством соцсетей, мошенничество, скачивание нелицензионных программ, хранение и распространение противоправной информации и порнографических материалов и многое другое.

Детей вовлекают в негативные сообщества, формируют у них интерес не к доброму, светлому, вечному, а противоправному. Подростки могут и не осознавать, что делают что-то незаконное, потому что их никто не предупреждал, что хорошо, а что плохо.

Если близкие люди не принимают интересы ребенка, то подросток будет искать тех, кто его поймет. “Понимающими” могут оказаться и злоумышленники, которые тонко чувствуют психологию ребенка и перетягивают на свою сторону, давя на самые больные точки.





О чем следует рассказать детям про интернет?

Мы живем в эпоху научно-технического прогресса и информационных технологий и пользуемся всеми предоставленными благами. Подрастающее поколение с самого детства контактирует со всевозможными гаджетами, но чтобы те не наносили вред, нужно учиться ими пользоваться.

Родителям следует как можно больше просвещать детей о пользе и опасности интернета. Говорить об ответственности, которую ребенок несет за любое свое слово или действие в соцсетях, рассказывать, что ему может грозить.

Подросток должен понимать, в каком мире он живет и чего ему следует опасаться.

Понимание – первый шаг к ответственности, и когда ребенок это поймет, для него откроются безграничные возможности.

Интернет – это отличная площадка и для самореализации. Всемирная сеть дает огромное число возможностей человеку для общения, саморазвития, поиска самого себя. Главное не уйти туда с головой от реального мира и не стать зависимым.





Как возникает зависимость?

Заместитель председателя совета ИГОО «Центр социальных и образовательных инициатив» Анна Кузнецова сказала: «Если с детьми сейчас что-то происходит, это означает, что что-то происходит и со взрослыми».

Родители могут бессознательно передавать определенные образцы зависимого и созависимого поведения ребенку. Это может проявляться в чрезмерном контроле, несоблюдении личных границ, жестоком обращении и эмоциональной агрессии.

Некоторые родители не соблюдают не только свои границы, но и не чувствуют границ ребенка. Они начинают командовать и приказывать кому что делать, вместо того чтобы позаботиться о себе. Родители не знают, что делать им, но очень четко знают, что делать подростку. Возникают созависимые отношения, на примере которых формируется зависимость ребенка к телефону.





Как заметить зависимость от интернета у ребенка?

Современные дети с пеленок умеют пользоваться гаджетами и уделяют им много времени. Родители часто беспокоятся о появлении у них киберзависимости.

Если ребенок помимо компьютера имеет другие интересы: посещает кружки, встречается с друзьями, занимается учебой, то нет причин для волнения.

Но если почти все время уделено только компьютеру, возникает повод задуматься. При зависимости он перестает заниматься другими делами, нарушает режим, забывает поесть, делает всё, чтобы подольше посидеть за компьютером. У ребенка проявляется агрессия с частыми перепадами настроения — он может дерзить, когда его будут отвлекать от любимого компьютера.





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Как можно избавиться от киберзависимости?

Когда родители или сам ребенок начинают понимать, что сидение за компьютером, это уже не просто развлечение, то тут нужно начинать действовать сообща.

Разговаривать с ребенком, показывать эмоции, гулять, посещать мероприятия, придумывать совместные хобби. Тогда он будет чувствовать себя нужным в семье, понимать, что от него что-то зависит, а мнение будут слушать. Тогда у подростка будет меньше потребности взаимодействовать с соцсетями, ведь он получает внимание в семье.

Но бывает, что подросток уже не может совладать с собой и добровольно прекратить вылазки в интернет. Тогда зависимость переходит на уровень заболевания. Такому ребенку нужна квалифицированная помощь.

В Удмуртии в Ижевске такая организация помощи есть в «Центре социальных и образовательных инициатив» на улице Красногеройской, 18, куда может обратиться любой желающий.





Что такое «Центр социальных и образовательных инициатив»?

«Центр социальных и образовательных инициатив» входит в топ-100 НКО России, получил Президентский грант, на который и продолжает существовать. В эту организацию входят люди, которые занимаются защитой прав детей в рамках гражданского и административного законодательств. Они защищают интересы детей и помогают им и их родителям разобраться в своих правах.

«Мы не защищаем как таковое соблюдение законов, мы начинаем защиту прав ребенка как прав человека», — говорит руководитель «Центра социальных и образовательных инициатив» Ольга Пишкова.