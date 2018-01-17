ТЭЦ сменила владельца

В декабре 2017 года у Сарапульской ТЭЦ сменился владелец. ООО «Губахинская энергетическая компания», которому принадлежат две тепловые станции, Сарапульская ТЭЦ в Удмуртии и Кизеловская ГРЭС в Пермском крае, у ПАО «Т Плюс» купила Надежда Симанова. 12 января стало известно, что генеральный директор ООО «Нордикс-Пермь» Алексей Колесник, которого «Коммерсант» называет конечным бенефициаром сделки, приобрел у ПАО «Т Плюс» Сарапульскую ТЭЦ и городские сети за 129,3 млн рублей.

Стоит отметить, что решение о продаже энергетических активов ПАО «Т Плюс» было принято более года тому назад. Технический директор Сарапульской ТЭЦ Владимир Захаров так прокомментировал эту сделку: «Пока обсуждаются абсолютно разные направления повышения эффективности станции, потому что у нас нулевая фактически доходность. Почему ПАО «Т Плюс» начало продавать? Потому что ноль от теплового узла! Никто же хорошее состояние не продаёт, так ведь».

Директор ООО «Губахинская энергетическая компания» («ГЭК») Алексей Колесник посетил Сарапул 10 января, встретился с представителями городской власти и руководством территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). По его словам, «ГЭК» намерена вложиться в модернизацию и реновацию Сарапульской ТЭЦ, основным направлением деятельности останется обеспечение энергией Сарапула.

Весь трудовой коллектив и руководство ТЭЦ продолжают работу на объекте и при новом собственнике. Кроме основного городского теплового узла, новому собственнику теперь принадлежит и часть магистральных теплосетей Сарапула. Все обязательства по жизнеобеспечению города будут выполняться ТЭЦ в полном объеме и при новом собственнике. У ООО «ГЭК» в собственности находятся и другие такие же ТЭЦ по России, есть большой опыт обслуживания городов.

Тепло для Сарапула

Руководитель объединённой пресс-службы филиала «Т Плюс» в Удмуртии Нил Миназитдинов рассказал ИА «Сусанин», что ТЭЦ включена в схему теплоснабжения Сарапула, а тепло является её основным продуктом. «О выходе из схемы теплоснабжения собственник обязан предупредить администрацию города за 3 года», - отметил Миназитдинов.

Сарапульская ТЭЦ работает в обычном режиме. В настоящее время она обеспечивает порядка 70% города теплом и горячей водой. Тарифы на все коммунальные услуги остались прежними. Их утверждает Минэнерго Удмуртской Республики, и смена владельца никак не повлияет на них.

Вместе с тем станция нуждается в глубокой модернизации, хотя бы для того, чтобы выйти на прибыль. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказал Владимир Захаров. «Надо на станции смотреть какие-то дополнительные варианты производства, в том числе и варианты оптимизации работы станции: где-то что-то автоматизировать, где-то что-то посмотреть ещё. Это нормальный процесс, когда приходит новый собственник, всегда начинают с рассмотрения вариантов - что можно улучшить.», - сообщил он.

Независимые аналитики также считают, что нынешний режим работы Сарапульской ТЭЦ неэффективен. Наталья Порохова из Аналитического кредитного рейтингового агентства заявила изданию «КоммерсантЪ», что операционная эффективность Сарапульской ТЭК очень низкая – расход топлива в 1,5 раза выше, чем в среднем в российской энергосистеме. Она считает, что затраты на электроэнергию для дата-центра или майнинга на этой станции будут на 40% ниже цен для потребителей.

Избыток электричества

При этом станция вырабатывает большие объемы электроэнергии. Установленная электрическая мощность станции избыточна для города со 100-тысячным населением. И эта избыточная мощность могла бы стать дополнительным источником рентабельности для Сарапульской ТЭЦ.

Стратегический партнёр Алексея Колесника в Удмуртии Максим Блинов рассказал, что особенно остро эта проблема встает летом, когда снижается выработка электричества. Поэтому сейчас владельцы ищут возможность использовать существующие мощности: «Есть техническая возможность выработки электроэнергии. Поэтому если будет потребность, то снижать выработку электроэнергии они не будут. (…) Летом мощности будут ещё больше, чем зимой. Мощностей хватает, несколько свободных мегаватт есть уже сейчас. Мощность станции 10 мВт. То есть, если нужно, то она будет вырабатывать 10мВт и летом в том числе».

В комментарии изданию «КоммерсантЪ», Алексей Колесник отметил, что на купленной площадке в Удмуртии рассматривается вариант с майнингом криптовалюты.

Максим Блинов сообщил, что строительство в Сарапуле дата-центра - это одно из решений по повышению прибыльности ТЭЦ: «Примерно на два миллиарда оборудования для майнинга и дата-центра там может разместиться».

Революционные планы правительства по внедрению блокчейн-технологий

Планы по строительству фабрик по производству биткоинов ранее озвучил первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.

Так, 25 октября республику посетила делегация одного из крупнейших китайских производителей оборудования для майнинга - компании Innosilicon. На встрече с китайцами обсуждались вопросы организации центра по добыче криптовалюты.

Тогда генеральный директор Innosilicon Янг Лиу представил стратегию работы компании в России и обозначил технические характеристики, необходимые майнинговому центру.

А уже в начале января 2018 года Александр Свинин рассказал: «9 января проект развития блокчейн-технологий в Удмуртии одобрил профильный экспертный совет при комитете Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В качестве пилотной площадки для разработки законодательного регулирования в цифровой экономике мы предложили город Сарапул, где компании, занятые в области блокчейн-технологий, в перспективе могут стать резидентами ТОСЭР. Как мы видим, интерес к добыче криптовалют на территории моногорода есть, мы готовы к переговорам с компанией об ее участии в пилотном проекте».

Глава Сарапула Александр Ессен также сообщил о заинтересованности города в новом производстве, пусть даже это и производство такой загадочной вещи, как криптовалюта: «На Сарапульской ТЭЦ есть свободные площади, которые инвестор планирует задействовать, в том числе, и под создание дата-центра. Потенциально это позволит рассмотреть возможность открытия майнингового центра. Бизнес-направление новое, интересное для нашего города. На его основе могут быть созданы и развиты новые направления в IT-сфере в Сарапуле. И наш город, имея статус ТОСЭР, может стать интересен инвесторам для создания здесь развитых IT-предприятий».

Максим Блинов пока о планах на создание майнингового центра говорит уклончиво, хотя и не скрывает заинтересованности в реализации проекта на базе Сарапульской ТЭЦ: «Информация пришла немного раньше, чем нужно, поэтому сейчас не могу дать много информации. Конечно, там будет размещаться майнинг-центр и всё с этим связанное, блокчейн-технологии будут там развиваться очень активно. И с мэром Сарапула всё это проговорили. Меня выбрал Алексей Колесник в качестве стратегического партнёра блокчейн-технологий и майнинга на Сарапульской ТЭЦ. То есть там действительно мощности есть, площади очень большие, все условия для этого созданы».

Оценка проекта

Алексей Колесник в разговоре с корреспондентом «Коммерсанта» отметил, что станция приобреталась для модернизации, основным вариантом которой пока является создание дата-центров. В качестве "наполнения" для дата-центров может выступить и майнинговая ферма, однако для этого предварительно необходимо законодательное урегулирования вопросов майнинга криптовалют. Алексей Колесник подчеркнул также, что не собирается сам заниматься майнингом, а речь может идти о сдаче в аренду вычислительных мощностей для этих целей сторонним пользователям.

Директор IT-компании «Центр высоких технологий» Олег Вылегжанин, в свою очередь, не сомневается в реальности реализации такого проекта: «Реально ли открыть майнинг-центр в Удмуртии? Абсолютно реально, здесь нет ничего невозможного. Майнинг-центр - это, по сути, дата-центр, обладающий определенным набором вычислительных мощностей, объем которых определяется двумя факторами - количеством процессоров и количеством электроэнергии, которая необходима для того, чтобы обеспечить работу этих процессоров и всей сопровождающей техники. Это просто чисто техническая, инженерная задача».

Со своей стороны, технический директор Сарапульской ТЭЦ пока не смог оценить все технические преграды, которые могут возникнуть при реализации проекта: «Мы ещё даже не рассматривали - по каким тарифам, можно ли эту электроэнергию взять. У нас же ещё рваный режим, летом мы вообще не вырабатываем электроэнергию. То есть пока даже нет темы для разговора, это просто один из десятков вариантов, что можно сделать, каким образом соптимизировать станцию, чтобы снизить затраты и повысить доходность (…) Даже если это рассматривать, значит, надо ставить какие-то дополнительные мощности, ведь у меня летом выработка идёт всего 2-3 мегаватта».

Еще одним последствием реализации проекта майнингового центра может стать повышение стоимости тепла для Сарапула. Источник ИА "Сусанин", знакомый с ситуацией, предположил, что новый собственник планирует полностью потреблять всю производимую станцией электроэнергию. Это означает, что он сможет перевести ТЭЦ в режим котельной, при этом действующий тариф учитывает, что станция получает доход и от продажи электроэнергии. Но если розничные продажи электричества прекратятся, то владелец сможет повысить тариф уже с 1 июля 2019 года.

В сухом остатке

В истории с добычей биткоинов на мощностях сарапульской ТЭЦ вопросов пока больше, чем ответов. Дело в том, что за прошедший месяц курс самой известной криптовалюты упал почти вдвое. 16 декабря 2017 в 15:41 по Москве один биткоин стоил 20 050 долларов. Капитализация биткоина составляла более 336 млрд долларов. Но уже 16 января 2018 курс криптовалюты проваливался до уровня 10 тысяч долларов. С такой волатильностью потенциальные инвесторы будут крайне осторожно подходить ко всему, что касается майнинга, поэтому скорее всего на площадях ТЭЦ разместится обычный дата-центр без блокчейна и биткоина.

Наша справка

Сарапульская ТЭЦ построена в 1944 году для эвакуированного Московского электрогенераторного завода. ТЭЦ обеспечивала тепловой и электрической энергией работу оборонного электрогенераторного завода и развитие социальной сферы поселка Южный.

В 1961 году Сарапульская ТЭЦ стала самостоятельным предприятием, обеспечивающим централизованное теплоснабжение Сарапула.

В 1990 году Сарапульская ТЭЦ была переведена с угля на газ. Годом позже на станции устанавливают дополнительные водогрейные котлы.

Сейчас ТЭЦ обеспечивает более 70% тепловой энергии в системе централизованного отопления Сарапула. Установленная электрическая мощность — 10,7 МВт. Установленная тепловая мощность — 284,7 Гкал/ч.

Майнинг – (англ. Mining – добыча) решение математических задач с помощью компьютерного оборудования для получения вознаграждения в виде единиц криптовалюты.

Криптовалюта - цифровые счётные единицы, учёт которых децентрализован. Функционирование данных систем обеспечивается распределённой компьютерной сетью.

Блокчейн - способ хранения информации, состоящей из отдельных блоков. Главное преимущество блокчейна в том, что все участники блокчейна могут видеть всю цепочку блоков. Никто ее не может изменить или подделать, только дополнить новыми блоками. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся и независимо друг от друга обрабатываются на множестве разных компьютеров.