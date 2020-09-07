Коронавирус не отменит Олимпиаду-2021 в Токио

Игры стартуют 23 июля следующего года.



Токио. Япония. Олимпиада состоится в Токио в 2021 году независимо от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, пишут «Известия» со ссылкой на агентство AFP и издание Firstpost.

Коутс уточнил, что игры стартуют 23 июля следующего года, даже если пандемию COVID-19 одолеть к тому времени не удастся.

В случае же победы над коронавирусом, игры могут посвятить этому событию, считает вице-президент МОК.

Добавим, в конце июля Международный Олимпийский комитет рассматривал вариант проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей.

Ранее соревнования перенесли с 2020 на 2021 год. Новые сроки проведения XXXII Летних Олимпийских игр - с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпиады - с 24 августа по 5 сентября.