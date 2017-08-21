В сети опубликовали список лучших теннисистов мира

Первой ракеткой мира стал Рафаэль Надаль.

Лондон. Великобритания. АТР опубликовала список лучших теннисистов мира. Как пишет Лента.ру, первой ракеткой мира стал испанец Рафаэль Надаль.

Второе место после прославленного спортсмена занял британец Энди Маррей. На третьей строчке рейтинга находится швейцарец Роджер Федерер.

В середине списка находятся соотечественник Федерера Станислав Вавринка, серб Новак Джокович, представитель Германии Александр Зверев, хорват Марин Чилич и Доминик Тим из Австрии. Замыкают десятку лучших Григор Димитров из Болгарии и японец Кей Нисикори.

Среди россиян лучшего результата добился только Карен Хачанов. Он находится на 29 строчке списка.