С 1 июня в Египте туристам станут выдавать электронные визы

Подать документы смогут все желающие из любой точки планеты.

Египет. Министр туризма Египта Яхья Рашид сообщил о введение электронных виз для туристов с 1 июня 2017 года. Подать документы на оформление можно будет из любой точки земного шара, сообщают «Известия».

Министр добавил, что с 1 июля стоимость туристической визы увеличится с 25 долларов до 60 долларов.

В 2017 году в Египте ожидается 8-10 млн туристов. Власти страны полагают, что электронное оформление виз снизит нагрузку с сил безопасности Египта.