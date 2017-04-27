  • $ 56.31 ↑
  • € 61.51 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      С 1 июня в Египте туристам станут выдавать электронные визы

      16:47, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:47, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      125
      0
      #отдых\n#цены\n#Египет\n#туристы\n#виза
      Фото: pixabay.com
      125
      0

      Подать документы смогут все желающие из любой точки планеты.

      Египет. Министр туризма Египта Яхья Рашид сообщил о введение электронных виз для туристов с 1 июня 2017 года. Подать документы на оформление можно будет из любой точки земного шара, сообщают «Известия».

      Министр добавил, что с 1 июля стоимость туристической визы увеличится с 25 долларов до 60 долларов.

      В 2017 году в Египте ожидается 8-10 млн туристов. Власти страны полагают, что электронное оформление виз снизит нагрузку с сил безопасности Египта.

      16:47, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      125
      0
      #отдых\n#цены\n#Египет\n#туристы\n#виза
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа