Хартфорд. США. Стало известно о смерти бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера. Патриарх американской политики скончался в своем доме в Коннектикуте в возрасте 100 лет, передает «Рен ТВ» со ссылкой на агентство Reuters.

Заметные роли в органах власти начал играть с 1960 года, когда стал старшим советником по внешней политике кандидата в президенты Нельсона Рокфеллера. В 1961-1968 годах был консультантом по внешнеполитическим вопросам президентов Джона Кеннеди и Линдона Джонсона. С 1969 года – помощник по вопросам национальной безопасности президента Ричарда Никсона. При нем Киссинджер добился разрядки в отношениях США и СССР, что выразилось в подписании Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Тогда же он стал инициатором сближения Соединенных Штатов и Китая с целью создания противовеса Советскому Союзу.

В 1973 году Киссинджер был назначен госсекретарем США и стал лауреатом Нобелевской премии мира за участие в прекращении войны во Вьетнаме. В президентство Рейгана и Джорджа Буша-старшего в 1984-1990 годах был членом Консультативного совета по внешней разведке.

С 1990 по 2018 год Киссинджер писал книги, читал лекции, много путешествовал по странам мира.

После рассекречивания ряда документов в 2000-х годах Киссинджера обвинили в политических преступлениях США в Латинской Америке.

В последние годы жизни политик критиковал многие решения Белого дома, в том числе расширение НАТО за счет бывших республик СССР, активность Североатлантического Альянса на Украине, охлаждение отношений с Россией и КНР, что неудивительно: ведь эти действия вели к разрушению того, чего он добивался в 70-80е годы.