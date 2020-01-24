Главы Евросовета и Еврокомиссии согласовали выход Великобритании из Евросоюза

Ранее билль о выходе Великобритании из ЕС подписала королева Елизавета II.





Брюссель. Бельгия. Соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза подписано. Его завизировали 24 января председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает RT.

Днем ранее, 23 января, билль о выходе Великобритании из ЕС подписала королева Елизавета II.

Согласно этим документам, брексит состоится 31 января. С этого момента стартует переходный период, который дается сторонам для проведения торговых переговоров.

Между тем в декабре проведения нового референдума о брексите потребовала Шотландия. После выхода Великобритании из Евросоюза эта часть Соединенного Королевства потеряет возможность беспошлинно продавать на континент виски.