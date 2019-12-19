Всему виной виски: Шотландия подала заявку на проведение второго референдума о выходе из Великобритании

Население данной части Соединенного Королевства желает сохранить рынок ЕС для сбыта своего алкоголя и после брексита.

Эдинбург. Великобритания. Власти Шотландии направили в Лондон официальный запрос о проведении референдума по выходу из Соединенного Королевства. Документ об этом подал первый министр Шотландии Никола Стерджен, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, шотландцы начали требовать независимости от Лондона в связи с так называемым брекситом – планами выхода Великобритании из Евросоюза. Экономика Шотландии при этом может потерять выгоду от свободной продажи на континент многих товаров, причем не в последнюю очередь – виски. Первый референдум о выходе Шотландии из Соединенного Королевства прошел в 2014 году, примерно 55% участников проголосовали тогда за сохранение единства страны.

Тем временем на недавних выборах в британский парламент большинство набрали консерваторы, намеренные ускорить брексит. В Шотландии же победили националисты, требующие независимости.