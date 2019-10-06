Глава МВД Германии предупредил о новой волне беженцев

Он отметил, что Германии нужно помогать странам ЕС контролировать границы.

Берлин. Германия. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер не исключил новой волны миграции в Европе. Как пишет РБК, об этом руководитель ведомства заявил в интервью изданию Bild am Sonntag. По мнению Зеехофера, поток может быть сравним с тем, что был четыре года назад. Он считает необходимым помочь странам ЕС контролировать внешние границы.

«Если мы не поможем, то столкнемся с волной беженцев, как это было в 2015 году, а может быть, даже с большей», — заявил немецкий министр.

За последнее время в Европе вновь начался рост числа мигрантов. Так, к середине сентября 2019 года, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Грецию прибыли почти 36,6 тыс. человек, в том числе 4,4 несовершеннолетних без сопровождения.