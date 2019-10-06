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Глава МВД Германии предупредил о новой волне беженцев

16:08, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
Глава МВД Германии предупредил о новой волне беженцев
16:08, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
78
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#политика\n#общество\n#Германия\n#Евросоюз\n#беженцы\n#миграция
Фото: pixabay.com
78
0

Он отметил, что Германии нужно помогать странам ЕС контролировать границы.

Берлин. Германия. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер не исключил новой волны миграции в Европе. Как пишет РБК, об этом руководитель ведомства заявил в интервью изданию Bild am Sonntag. По мнению Зеехофера, поток может быть сравним с тем, что был четыре года назад. Он считает необходимым помочь странам ЕС контролировать внешние границы.

«Если мы не поможем, то столкнемся с волной беженцев, как это было в 2015 году, а может быть, даже с большей», — заявил немецкий министр.

За последнее время в Европе вновь начался рост числа мигрантов. Так, к середине сентября 2019 года, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Грецию прибыли почти 36,6 тыс. человек, в том числе 4,4 несовершеннолетних без сопровождения.

16:08, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
78
0
#политика\n#общество\n#Германия\n#Евросоюз\n#беженцы\n#миграция

 

 

 


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