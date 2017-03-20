В китайской армии сократят около 200 тысяч военнослужащих

Власти КНР собираются сократить численность сухопутных войск на четверть.

Китай. В настоящее время в сухопутных войсках Народно-освободительной армии Китая (НОАК) насчитывается 18 армий. По данным «Известий», 5 из них хотят подвергнуть реформированию, а состоящих в них военнослужащих – перевести в другие войска или уволить в запас.

16-я и 17-я армии будут расформированы из-за того, что находились под руководством генерал-полковников Сюй Цайхоу и Го Босюна. Цайхоу обвинили в коррупции, однако тот скончался от рака еще до суда. Босюну летом 2016 дали пожизненный срок за подобное преступление.

Допускается, что одна часть армий сухопутных войск будет объединена друг с другом, другая – трансформирована в воздушно-десантные войска или морскую пехоту. При увольнении в запас китайские военнослужащие получат единовременную денежную компенсацию, но ее выдача может растянуться на 5 лет.

Масштабная реформа НОАК должна завершиться к 2020 году. Планируется к 2018 году сократить численность вооруженных сил до 2 млн человек.