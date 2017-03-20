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      В китайской армии сократят около 200 тысяч военнослужащих

      11:17, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      11:17, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      18
      0
      #армия\n#КНР.
      Фото: pixabay.com
      18
      0

      Власти КНР собираются сократить численность сухопутных войск на четверть.

      Китай. В настоящее время в сухопутных войсках Народно-освободительной армии Китая (НОАК) насчитывается 18 армий. По данным «Известий», 5 из них хотят подвергнуть реформированию, а состоящих в них военнослужащих – перевести в другие войска или уволить в запас.

      16-я и 17-я армии будут расформированы из-за того, что находились под руководством генерал-полковников Сюй Цайхоу и Го Босюна. Цайхоу обвинили в коррупции, однако тот скончался от рака еще до суда. Босюну летом 2016 дали пожизненный срок за подобное преступление.

      Допускается, что одна часть армий сухопутных войск будет объединена друг с другом, другая – трансформирована в воздушно-десантные войска или морскую пехоту. При увольнении в запас китайские военнослужащие получат единовременную денежную компенсацию, но ее выдача может растянуться на 5 лет.

      Масштабная реформа НОАК должна завершиться к 2020 году. Планируется к 2018 году сократить численность вооруженных сил до 2 млн человек.

      11:17, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      18
      0
      #армия\n#КНР.
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