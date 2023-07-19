Тайфун «Талим» заставил власти Китая эвакуировать 230 тысяч человек

Пекин. КНР. На юго-восточное побережье Китая обрушился тайфун «Талим». Как передает «МИР 24», из районов, охваченных стихийным бедствием, эвакуированы 230 тыс. человек.

Из-за урагана отменены сотни авиарейсов, местами остановлено движение поездов. Более 2,5 тыс. рыболовецких судов возвращены с моря в порты. На побережье закрыты объекты туристической индустрии.

Сообщается, что скорость движения тайфуна составляла почти 140 км в час, ветер обрушивал деревья и сносил с дороги движущиеся автомобили.