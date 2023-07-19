Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Инсулинорезистентность излечима! Лонгрид Семейное дело — раскрасить мир в цвет любимых глаз Лонгрид Ремесло – варить стекло Лонгрид

Тайфун «Талим» заставил власти Китая эвакуировать 230 тысяч человек

13:12, 19 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Тайфун «Талим» заставил власти Китая эвакуировать 230 тысяч человек
13:12, 19 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
71
0
#Китай\n#погода\n#происшествие\n#эвакуация\n#транспорт\n#ураган\n#тайфун\n#стихийное бедствие
Фото: pxhere.com
71
0

Отменены сотни авиарейсов, нарушено движение поездов.

Пекин. КНР. На юго-восточное побережье Китая обрушился тайфун «Талим». Как передает «МИР 24», из районов, охваченных стихийным бедствием, эвакуированы 230 тыс. человек.

Из-за урагана отменены сотни авиарейсов, местами остановлено движение поездов. Более 2,5 тыс. рыболовецких судов возвращены с моря в порты. На побережье закрыты объекты туристической индустрии.

Сообщается, что скорость движения тайфуна составляла почти 140 км в час, ветер обрушивал деревья и сносил с дороги движущиеся автомобили. 

13:12, 19 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
71
0
#Китай\n#погода\n#происшествие\n#эвакуация\n#транспорт\n#ураган\n#тайфун\n#стихийное бедствие