Тайвань вновь сотрясла серия подземных толчков

Хуалянь. Тайвань. Несколько подземных толчков зарегистрировали на Тайване. По данным Геологической службы США, магнитуда сильнейшего из них составила 6,1, пишет «Интерфакс».

Эпицентр землетрясения располагался в 28 км к югу от города Хуалянь. О пострадавших не сообщается.

В то же время известно, что в Хуаляне обрушились два здания, в том числе отель. Несколько дорог перекрыли оползни, на мостах обнаружены трещины. Занятия в школах города и окрестностей отменили, поезда временно прекратили движение.

Напомним, сильное землетрясение произошло на Тайване в начале апреля, его магнитуда достигла 7,4. По уточненным даным, 13 человек погибли, пострадали более 1 тыс.