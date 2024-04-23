Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Человек, который построил свой город Лонгрид Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид

Тайвань вновь сотрясла серия подземных толчков

16:57, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Тайвань вновь сотрясла серия подземных толчков
16:57, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Тайвань\n#стихийное бедствие\n#разрушения\n#оползень\n#землетрясение
Фото: pxhere.com
64
0

Самые сильные достигали магнитуды 6,1.

Хуалянь. Тайвань. Несколько подземных толчков зарегистрировали на Тайване. По данным Геологической службы США, магнитуда сильнейшего из них составила 6,1, пишет «Интерфакс».

Эпицентр землетрясения располагался в 28 км к югу от города Хуалянь. О пострадавших не сообщается.

В то же время известно, что в Хуаляне обрушились два здания, в том числе отель. Несколько дорог перекрыли оползни, на мостах обнаружены трещины. Занятия в школах города и окрестностей отменили, поезда временно прекратили движение.  

Напомним, сильное землетрясение произошло на Тайване в начале апреля, его магнитуда достигла 7,4. По уточненным даным, 13 человек погибли, пострадали более 1 тыс.

16:57, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Тайвань\n#стихийное бедствие\n#разрушения\n#оползень\n#землетрясение