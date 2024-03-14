Штат Канзас пострадал от разрушительного торнадо и «горилльего града»

Топика. США. Два стихийных бедствия постигли штат Канзас в США. На его жителей обрушились торнадо и «гориллий град», пишет Лента.ру со ссылкой на Kansas City Star и Associated Press.

Градины достигали размера яблока и даже бейсбольного мяча, а порывы ветра – 32 метров в секунду. С домов сдувало крыши и разбивало окна. В соседнем штате Миссури заблокировало трассу 70.

При этом синоптики не исключают возможность ливневых паводков. Также сохраняется грозовая опасность.

Напомним, в декабре 2023 года разрушительный торнадо унес 6 жизней в штате Теннесси.