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Штат Канзас пострадал от разрушительного торнадо и «горилльего града»

16:21, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Штат Канзас пострадал от разрушительного торнадо и «горилльего града»
16:21, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#стихийное бедствие\n#погода\n#осадки\n#ветер\n#шторм\n#торнадо
Фото: pxhere.com
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На жителей падали куски льда размером с яблоко и бейсбольный мяч.

Топика. США. Два стихийных бедствия постигли штат Канзас в США. На его жителей обрушились торнадо и «гориллий град», пишет Лента.ру со ссылкой на Kansas City Star и Associated Press.

Градины достигали размера яблока и даже бейсбольного мяча, а порывы ветра – 32 метров в секунду. С домов сдувало крыши и разбивало окна. В соседнем штате Миссури заблокировало трассу 70.

При этом синоптики не исключают возможность ливневых паводков. Также сохраняется грозовая опасность.

Напомним, в декабре 2023 года разрушительный торнадо унес 6 жизней в штате Теннесси. 

16:21, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#США\n#стихийное бедствие\n#погода\n#осадки\n#ветер\n#шторм\n#торнадо