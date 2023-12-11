Целый город стал жертвой торнадо в США

Кларксвилл. США. На небольшой город Кларксвилл в американском штате Теннесси обрушился торнадо рекордной силы. Смерч разрушил множество зданий, погибли 6 человек, в том числе ребенок, передает «МИР 24» со ссылкой на телекомпанию NBC.

В больницу попали 23 жителя. Сообщается, что еще не всех горожан удалось освободить из-под завалов.

Скорость ветра составляла больше 30 метров в секунду. Ураган вырывал с корнем деревья и переворачивал автомобили. Помимо домов, пострадали линии электропередачи, без света остались целые кварталы с населением более 80 тыс. человек. В одном из немногих уцелевших зданий – средней школе – организован чрезвычайный штаб. Жителей просят пока не выходить из укрытий, стихия может нанести повторный удар.

Кроме Кларксвилла, торнадо обрушился на города Спрингфилд, Нэшвилл и Мэдисон. Синоптики предупреждают об угрозе разрушений в штатах Луизиана, Арканзас, Миссисипи, Алабама и Кентукки.