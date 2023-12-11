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Целый город стал жертвой торнадо в США

11:05, 11 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Целый город стал жертвой торнадо в США
11:05, 11 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#США\n#стихийное бедствие\n#гибель людей\n#разрушения\n#ураган\n#торнадо
Фото: pxhere.com
23
0

Погибли 6 человек, в том числе один ребенок.

Кларксвилл. США. На небольшой город Кларксвилл в американском штате Теннесси обрушился торнадо рекордной силы. Смерч разрушил множество зданий, погибли 6 человек, в том числе ребенок, передает «МИР 24» со ссылкой на телекомпанию NBC.

В больницу попали 23 жителя. Сообщается, что еще не всех горожан удалось освободить из-под завалов.

Скорость ветра составляла больше 30 метров в секунду. Ураган вырывал с корнем деревья и переворачивал автомобили. Помимо домов, пострадали линии электропередачи, без света остались целые кварталы с населением более 80 тыс. человек. В одном из немногих уцелевших зданий – средней школе – организован чрезвычайный штаб. Жителей просят пока не выходить из укрытий, стихия может нанести повторный удар.

Кроме Кларксвилла, торнадо обрушился на города Спрингфилд, Нэшвилл и Мэдисон. Синоптики предупреждают об угрозе разрушений в штатах Луизиана, Арканзас, Миссисипи, Алабама и Кентукки. 

11:05, 11 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#США\n#стихийное бедствие\n#гибель людей\n#разрушения\n#ураган\n#торнадо