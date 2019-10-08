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Пополнение: у Сатурна нашли 20 неизвестных ранее спутников

19:00, 08 октября, 2019
Дарья Снидкова
Пополнение: у Сатурна нашли 20 неизвестных ранее спутников
19:00, 08 октября, 2019
Дарья Снидкова
125
0
#космос\n#ученые\n#открытие
Фото: Pixabay
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До этого лидером по количеству «лун» считался Юпитер.

Астрономы обнаружили 20 ранее неизвестных спутников Сатурна. Об этом пишет «Лайф.ру» со ссылкой на Daily Mail.

По последним данным, окольцованную планету окружает 82 «луны», что на 3 больше, чем у Юпитера. Ранее именно газовый гигант считался лидером по количеству спутников.

Открытые объекты имеют небольшие размеры – по 5 километров в диаметре. Отмечается, что 17 из них вращаются вокруг Сатурна в направлении, противоположном его собственному вращению вокруг оси, то есть по ретроградной орбите. Предполагается, что они были частями одного большого спутника, который разрушился.

Авторы открытия объявили конкурс на названия для объектов. Ученые хотят, чтобы спутники носили имена персонажей скандинавских, галльских или эскимосских мифов.

Ранее ученые обнаружили планету размером с Юпитер рядом с Землей. Специалисты заявили, что она «просто сформировалась».

19:00, 08 октября, 2019
Дарья Снидкова
125
0
#космос\n#ученые\n#открытие

 

 

 


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