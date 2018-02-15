  • $ 57.59 ↓
  • € 71.23 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Польша планирует построить свой газопровод в обход «Северного потока»

      13:20, 15 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      13:20, 15 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      269
      0
      #строительство\n#газ\n#проект\n#Польша\n#Дания
      Фото: pixabay.com
      269
      0

      Руководство страны уже составило схему прокладки труб.

      Варшава. Польша. Польша планирует построить свой газопровод в обход «Северного потока». Как пишут Известия.ру, таким образом польские власти хотят возродить проект Baltic Pipe.  

      Согласно ему, с помощью трубопровода газ в Данию будет транспортироваться из Польши через Бальтийское море. Автором такой инициативы стала партия «Право и справедливость».  

      При этом отмечается, что схема прокладки труб уже составлена. В настоящее время в стране начали готовить необходимые документы для строительства. Однако окончательное решение о том, будет ли газ проводиться в Данию через Польшу, примут до конца текущего года. 

      13:20, 15 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      269
      0
      #строительство\n#газ\n#проект\n#Польша\n#Дания

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      11:25, 08 февраля, 2018
      36689

      Сын застрявшей в Антальи жительницы Удмуртии вылетит за матерью

      13541
      09:10, 09 февраля, 2018

      Житель Удмуртии погиб при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний»

      12664
      10:39, 12 февраля, 2018

      Каждый третий заболевший геморрагической лихорадкой в России - из Удмуртии

      11169
      10:53, 08 февраля, 2018

      Полицейские Ижевска нашли пропавшую несколько дней назад школьницу

      8988
      10:25, 14 февраля, 2018

      Эксперты МАК назвали наиболее вероятную причину крушения Ан-148

      18:49, 13 февраля, 2018
      2869

      Стало известно, почему сотрудникам ДПС запретили задерживать пьяных судей

      2860
      16:56, 13 февраля, 2018

      Российский вице-премьер Приходько ответил на обвинения в коррупции

      2715
      10:12, 10 февраля, 2018

      Сотрудников ядерного центра в Сарове заподозрили в добыче биткойнов

      2669
      15:53, 09 февраля, 2018

      Минфин планирует снизить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков

      2667
      19:22, 09 февраля, 2018

      Первую медаль завоевал российский спортсмен на Олимпиаде - 2018

      17:20, 10 февраля, 2018
      2362

      Первое золото Олимпиады-2018 досталось шведской лыжнице

      2233
      16:25, 10 февраля, 2018

      Кнопка «дизлайк» может появиться в соцсети Facebook

      2162
      15:08, 10 февраля, 2018

      Источник в МВД Украины подтвердил задержание Михаила Саакашвили

      2066
      19:08, 12 февраля, 2018

      Лыжный спринт принес России две «бронзы» Пхёнчхана

      1985
      19:37, 13 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: Возвращение жильцов в дом на Удмуртской и охрана школ

      14 февраля, 2018

      В Ижевске проверили, как обеспечивается безопасность школ

      14 февраля, 2018

      Алексей Колесник о Сарапульской ТЭЦ и тарифах на тепло

      14 февраля, 2018