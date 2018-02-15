Руководство страны уже составило схему прокладки труб.

Варшава. Польша. Польша планирует построить свой газопровод в обход «Северного потока». Как пишут Известия.ру, таким образом польские власти хотят возродить проект Baltic Pipe.

Согласно ему, с помощью трубопровода газ в Данию будет транспортироваться из Польши через Бальтийское море. Автором такой инициативы стала партия «Право и справедливость».

При этом отмечается, что схема прокладки труб уже составлена. В настоящее время в стране начали готовить необходимые документы для строительства. Однако окончательное решение о том, будет ли газ проводиться в Данию через Польшу, примут до конца текущего года.