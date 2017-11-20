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      Королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп отметят платиновую свадьбу

      11:25, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:25, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      339
      0
      #общество\n#Великобритания\n#свадьбы\n#праздники\n#королева
      Фото: royal.uk
      339
      0

      По этому случаю Букингемский дворец опубликовал новый снимок королевской четы.

      Лондон. Великобритания. Королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп Эдинбургский отметят 70 лет со дня бракосочетания в понедельник, 20 ноября. Платиновую свадьбу королевская чета отпразднует в Виндзорском замке в кругу членов семьи и ближайших друзей. 

      Как пишет телеканал МИР24 со ссылкой на РИА «Новости», по этому случаю пресс-служба Букингемского дворца опубликовала новый снимок супругов. На снимке Елизавета II и принц Филипп стоят на фоне портретов Георга III и королевы Шарлотты, которые были женаты 57 лет. 

      The Royal UK on Twitter

      Отмечается, что пара стала единственной из британских монархов, доживших до платиновой свадьбы. 

      Кроме того в связи с такой датой королевская почта выпустила коллекционные марки с фотографиями помолвки, свадьбы и медового месяца четы. А королевский монетный двор - пяти- и двадцатифунтовые монеты с их портретами. 

      Добавим,  королева Великобритании впервые встретила будущего супруга, когда ей было всего 8 лет. Более близкое знакомство между наследной принцессой Елизаветой и лейтенантом Филиппом Маунтбаттеном, принадлежащим к греческой монаршей династии, произошло спустя 5 лет. 20 ноября 1947 года пара обвенчалась в Вестминстерском аббатстве. 

      11:25, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      339
      0
      #общество\n#Великобритания\n#свадьбы\n#праздники\n#королева

       

       

       

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