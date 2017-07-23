Самый быстрый в мире подвесной поезд запустили в Китае

Пока состав проходит тестирование.

Циндао. Китай. В Китае запустили самый быстрый подвесной состав. Он уже получил название «Небесный поезд», пишет Life.

Ожидается, что в будущем разработка китайской компании CRRC Qingdao Sifang будет пользоваться большой популярностью, особенно в расположенных в горной местности регионах и в больших городах.

В настоящее время поезд тестируют в городе Циндао провинции Шаньдун. Он движется по монорельсовой дороге на высоте от 5 до 10 метров над землей. По словам инженеров, на монорельсовой дороге используется новейшая технология электродвигателя с постоянными магнитами, которая даёт ей преимущества перед другими видами транспортных систем: большая мощность, меньший физический объём, низкий уровень шума, а также лёгкий вес.