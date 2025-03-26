Ижевск. Удмуртия. Биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов попросил людей не начинать травлю 15-летнего лыжника, который некорректно поступил на соревнованиях в Якшур-Бодье. Он написал об этом в своём Телеграм-канале.

«Молю, пожалуйста, не нужно писать никому гневных комментариев и сообщений по этому поводу. Не нужно всё превращать в травлю. Обеим сторонам ой как несладко. В первую очередь это дети, пожалейте психику. Уверен, выводы уже сделаны, и такого больше не повторится», — попросил Ильназ Мухамедзянов.

Напомним, что речь идёт о подростке, который 16 марта во время республиканских соревнований наехал на упавшего спортсмена, а затем ударил его ногой по голове. Минспорт Удмуртии взял на контроль данную ситуацию.

Президент Федерации лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин сообщил, что разговор будет вестись с двумя юными спортсменами, их родителями и тренерами. Также он предположил, что в качестве наказания спортсмена могут дисквалифицировать.

Данными действиями оказался недоволен известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«По моей инфе, Федерация лыжных гонок Удмуртии явно собиралась тему происшествия на лыжне замылить в лучших традициях верхушки ФЛГР!!! (Федерации лыжных гонок России — прим. ред.). Но огласка делает свое дело и дисциплинарные меры по отношению к хулигану будут применены!!! Вроде бы будут!!! А если не будут, то в прямом эфире биатлона завтра все огребут по полной!!! И позор будет на всю страну!!! Спортивная Удмуртия, надеюсь, вы не будете хулиганов и драчунов покрывать???», — высказался комментатор в своём Телеграм-канале.

Предложение дисквалифицировать спортсмена до конца сезона также не нашло отклика у Дмитрия Губерниева. Он отметил, что сезон совсем скоро закончится, поэтому это недостаточно суровая дисциплинарная мера.

«Тут самое интересное, что спустя сутки после обнародования видео, об извинениях драчуна ничего не известно… В его канале публикуются милые фото с тренировок. А ещё, мне пишут, что то самое видео, якобы, сам «герой» эпизода и выложил, а потом почистил, судя по всему», — отмечает спортивный комментатор.