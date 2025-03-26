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Биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов попросил не начинать травлю лыжника-подростка, ударившего соперника

10:16, 26 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов попросил не начинать травлю лыжника-подростка, ударившего соперника
10:16, 26 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
1039
0
#Удмуртия\n#спорт\n#лыжные гонки\n#травля\n#подростки
Источник фото: elements.envato.com/ru (realsportsphotos)
1039
0

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что в регионе данный инцидент планировали  «замылить».

Ижевск. Удмуртия. Биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов попросил людей не начинать травлю 15-летнего лыжника, который некорректно поступил на соревнованиях в Якшур-Бодье. Он написал об этом в своём Телеграм-канале. 

«Молю, пожалуйста, не нужно писать никому гневных комментариев и сообщений по этому поводу. Не нужно всё превращать в травлю. Обеим сторонам ой как несладко. В первую очередь это дети, пожалейте психику.  Уверен, выводы уже сделаны, и такого больше не повторится», — попросил Ильназ Мухамедзянов. 

Напомним, что речь идёт о подростке, который 16 марта во время республиканских соревнований наехал на упавшего спортсмена, а затем ударил его ногой по голове. Минспорт Удмуртии взял на контроль данную ситуацию. 

Президент Федерации лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин сообщил, что разговор будет вестись с двумя юными спортсменами, их родителями и тренерами. Также он предположил, что в качестве наказания спортсмена могут дисквалифицировать. 

Данными действиями оказался недоволен известный комментатор Дмитрий Губерниев. 

«По моей инфе, Федерация лыжных гонок Удмуртии явно собиралась тему происшествия на лыжне замылить в лучших традициях верхушки ФЛГР!!! (Федерации лыжных гонок России — прим. ред.). Но огласка делает свое дело и дисциплинарные меры по отношению к хулигану будут применены!!! Вроде бы будут!!! А если не будут, то в прямом эфире биатлона завтра все огребут по полной!!! И позор будет на всю страну!!! Спортивная Удмуртия, надеюсь, вы не будете хулиганов и драчунов покрывать???», — высказался комментатор в своём Телеграм-канале. 

Предложение дисквалифицировать спортсмена до конца сезона также не нашло отклика у Дмитрия Губерниева. Он отметил, что сезон совсем скоро закончится, поэтому это недостаточно суровая дисциплинарная мера. 

«Тут самое интересное, что спустя сутки после обнародования видео, об извинениях драчуна ничего не известно… В его канале публикуются милые фото с тренировок. А ещё, мне пишут, что то самое видео, якобы, сам «герой» эпизода и выложил, а потом почистил, судя по всему», — отмечает спортивный комментатор.  

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10:16, 26 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
1039
0
#Удмуртия\n#спорт\n#лыжные гонки\n#травля\n#подростки