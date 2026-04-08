Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

На жительницу Алнашского района завели уголовное дело за жестокое обращение с 14-летним сыном

16:36, 08 апреля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#Алнашский район\n#жестокость\n#подростки
Источник фото: ИИ
Женщина била ребёнка и не заботилась о состоянии его здоровья.

Алнаши. Удмуртия. Жительницу Удмуртии подозревают в том, что она намеренно причиняла боль своему несовершеннолетнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Мать на протяжении нескольких месяцев — с сентября по декабрь прошлого года — регулярно поднимала руку на своего сына 2012 года рождения. Мальчику приходилось терпеть сильную боль. 

«Женщина жестоко обращалась с сыном и не заботилась о состоянии его здоровья», — говорится в сообщении.

Материалы, собранные прокуратурой, отправились на стол следователям. Изучив факты, в отношении матери возбудили дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

