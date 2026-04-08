Алнаши. Удмуртия. Жительницу Удмуртии подозревают в том, что она намеренно причиняла боль своему несовершеннолетнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Мать на протяжении нескольких месяцев — с сентября по декабрь прошлого года — регулярно поднимала руку на своего сына 2012 года рождения. Мальчику приходилось терпеть сильную боль.

«Женщина жестоко обращалась с сыном и не заботилась о состоянии его здоровья», — говорится в сообщении.

Материалы, собранные прокуратурой, отправились на стол следователям. Изучив факты, в отношении матери возбудили дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).