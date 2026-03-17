Ижевск. Удмуртия. Количество самоубийств среди несовершеннолетних увеличилось в прошлом году в Удмуртии. Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребёнка в Удмуртии Ольга Авдеева на сессии Госсовета республики.

Показатель суицида среди детей и подростков вырос более чем в четыре раза. При этом, как отметила Авдеева, такие несовершеннолетние в основном из благополучных семей. В прошлом году только одна семья погибшего подростка состояла на учёте как находящаяся в социально опасном положении.

Анализ ситуации показал: одна из проблем — жизнь подростков отдельно от родителей. Речь идет о старшеклассниках, которые снимают квартиры и фактически остаются без присмотра взрослых.

Образовательным организациям поручили активнее выявлять такие случаи, при необходимости сообщать в комиссию по делам несовершеннолетних и проводить разъяснительную работу с родителями.

Ещё один фактор — переход детей на семейное образование. Как только ребёнок уходит из школы, он выпадает из поля зрения системы профилактики. В эту категорию попадают в том числе подростки, состоящие на учёте или уже совершавшие попытки суицида.

По словам Ольги Авдеевой, школы нередко «выдавливают» неудобных учащихся, которые потом оказываются в статистике суицидов и преступлений.