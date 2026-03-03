Воткинск. Удмуртия. В Воткинске добровольцы смогли за час найти пропавшего подростка. Об этом сообщает управление добровольческих поисково-спасательных отрядов Удмуртии.

Сообщение о пропаже 15-летнего юноши в Воткинске поступило 2 марта в 22:41. Поиски оказались оперативными, так как местоположение пропавшего установили быстро. В 23:50 подростка уже нашли и доставили домой.

Отмечается, что в Удмуртии каждый месяц пропадает до 30 детей и подростков. Более чем в 99% случаях они сами уходят из дома.