Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 18 декабря состоялась межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Среди прочего поднималась тема борьбы с «зацепингом», популярным среди ижевских подростков.

«С июня 2025 года на электротранспорте зарегистрировано 222 случая «зацеперства», в прошлом году случаев катания детей на сцепных устройствах трамваем было всего 10. Участились также случаи проезда детей на лестницах троллейбусов, на крышах подвижного состава. Выявлены несколько опасных участков, где фиксируются хулиганские выходки подростков: Восточный поселок, городок Металлургов, городок Строителей, улицы Труда и 40 лет Победы», — говорится в сообщении.

Водитель, на транспорте которого решили прокатиться подростки, вынужден останавливать движение, что приведет к задержкам в расписании.

Транспортники совместно с общественниками регулярно проводят рейды в «излюбленных» местах «зацеперов». С нарушителями и их родителями ведутся профилактические беседы, однако хулиганство подростков продолжается, и иногда переходит допустимые рамки.

«Зафиксированы раскачка опор контактной сети, распыление перцового баллончика в салоне, оттягивание токоприемников троллейбусов, нажатие кнопок аварийного тормоза, открывание дверей салонов на ходу и даже нападение на водителя транспортного средства», — отмечают в пресс-службе.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков призвал бороться с данной проблемой сообща контролирующим и образовательным организациям, транспортникам, правоохранительным органам, общественникам.

«Нарушители и их родители должны четко понимать, что ответственность за хулиганство наступит неотвратимо. А за проезд на открытых частях транспортных средств предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность», — делится градоначальник.

Напомним, только за последние два месяца в Ижевске было зафиксировано 10 случаев «зацеперства».