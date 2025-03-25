Якшур-Бодья. Удмуртия. «Недопустимое поведение на лыжных соревнованиях»: Денис Парахин прокомментировал случай на лыжной гонке в Якшур-Бодье. Министр спорта Удмуртии высказался на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

15 и 16 марта в Якшур-Бодьинском районе на лыжных трассах местной спортшколы прошли Республиканские соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» памяти заслуженного тренера Удмуртии Эдуарда Михайлова (0+). Состязания провели в рамках Спартакиады обучающихся образовательных организаций республики.

Спустя неделю после соревнований в интернете появились кадры с гонки, которые возмутили общественность. По данным «Матч ТВ», 15‑летний спортсмен, выступающий под номером два, во время гонки наехал на упавшего перед ним 13‑летнего лыжника. При попытке встать подросток ударил младшего соперника ногой по голове.

Данное поведение министр спорта Удмуртии Денис Парахин назвал недопустимым.

«Мы в курсе инцидента, произошедшего на лыжных соревнованиях в Якшур-Бодье. Данный случай с неспортивным поведением участника вызывает серьёзную озабоченность. Мы взяли ситуацию под контроль и проведем анализ ситуации. Считаю, что подобные ситуации недопустимы в спорте. Они подрывают дух честной конкуренции и уважения между спортсменами. Мы должны пресекать такие действия без оглядки на личные достижения отдельных спортсменов», — высказался министр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также Денис Парахин отметил, что наставник спортсмена должен взять ситуацию в свои руки и принять правильное решение относительно действий воспитанника.

Министр обещал позднее проинформировать жителей региона о принятых в отношении подростка решениях.

К ситуации не остался равнодушным и комментатор Дмитрий Губерниев.

«Конечно, это недопустимый случай. Понятно, что пятнадцать лет — это ещё, мягко говоря, юный возраст, но когда подросток так себя ведёт по отношению к младшему — надо объяснять, мне кажется, очень жёстко. Ждём выводов и решений от федераций лыжных гонок Удмуртии и России. Это надо пресекать, объяснять. Подобное поведение недопустимо», — заявил Дмитрий Губерниев.

Он дал совет, что в данном случае следует провести профилактическую беседу с юношей и его родителями в детской комнате полиции. Дмитрий Губерниев заявил, что нужно объяснить спортсмену, что при повторной ситуации лыжный спорт для него закроется.