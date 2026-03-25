Ижевск. Удмуртия. Лихач-бесправник на «десятке» без крыши чуть не сбил людей на пешеходном переходе на улице 10 лет Октября в Ижевске. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

Кадры «отечественного кабриолета» мелькали в городских пабликах буквально четыре дня назад.

«А я их видел. Реально в Ижевске. Парни молодцы», — написал пользователь Денис М. в комментариях под видео.

«До первого инспектора», — напророчил Андрей К.

«Так вот нас он чуть и не снёс около Эльгрина», — пожаловалась Татьяна Н.

Действительно, парень ехал по 10 лет Октября , проскочил на красный свет на пешеходном переходе и чуть не задавил людей. Нарушителя вычислили по видео, опубликованному в интернете.

Водителю 17-лет. Прав у него, понятно, не было. ВАЗ-2110 парень купил на свои деньги, кузов переделал. Этот поступок объяснил тем, что хотел произвести впечатление на друзей. После опасных заездов юноша сдал машину на металлолом.

В полиции он признал вину. Сотрудники выписали шесть административных штрафов за нарушения правил дорожного движения, а также за переделку конструкции автомобиля.

Пришлось отвечать и матери горе-гонщика — на неё составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Материалы передали на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.