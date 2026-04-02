Калининград. Врачам не удалось спасти 16-летнюю школьницу из Ижевска, которая во время вечеринки в Калининграде отравилась неизвестным веществом.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Клопс», девочка жила с отцом в Ижевске. В Калининград она переехала в декабре 2025 года. Там она жила с мамой в съемной квартире и училась в местном лицее.

Трагедия случилась в ночь на 22 марта. Девушка была в компании друзей. Как выяснилось, молодёжь пила алкоголь и принимала наркотики в таблетках.

Когда школьнице стало плохо, приятели вызвали скорую. Медики зафиксировали острое отравление, но понять, чем именно, не смогли. Помочь пациентке не удалось.

Следователи проводят проверку. Назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения причин и обстоятельств гибели школьницы.