В Ижевске 16-летний подросток угнал машину у сожителя матери и попал в ДТП, уходя от погони

11:29, 20 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#погоня\n#подростки
Источник фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
На него составили восемь протоколов, а его мать привлекли к административной ответственности.

Ижевск. Удмуртия. Инспекторы ДПС задержали подростка, который взял машину у сожителя матери и устроил погоню. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.  

Подозрительную «Киа Оптима» заметили сотрудники ДПС ночью на улице Дзержинского: машина ехала с выключенными фарами. Инспекторы просили водителя остановится, но он только прибавил скорость и попытался скрыться.

Нарушитель игнорировал дорожные знаки, выезжал на встречку, ехал по пешеходной зоне.

Во время погони лихач на ходу выпрыгнул из салона и побежал. Машина покатилась дальше и врезалась в припаркованный Renault Sandero.

Одному из инспекторов удалось догнать беглеца. Им оказался 16-летний подросток без водительских прав. Выяснилось, что ключи от «Киа» он взял дома — автомобиль принадлежит сожителю его матери.

На несовершеннолетнего составили восемь протоколов: за езду без прав, отказ от остановки, выезд на встречку и движение по тротуару. Машину отправили на штрафстоянку.

Мать подростка привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание. Материалы дела передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

