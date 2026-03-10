Вавож. Удмуртия. Двух 15-летних жителей Вавожского района подозревают в угоне автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 21 февраля 2026 года подростки попытались угнать автомобиль у жителя села Какмож. Но владелец машины вовремя им помешал. Увидев мужчину, юноши испугались и убежали.

Во время второй попытки угона подозреваемые проникли в гараж другого жителя села Какмож. В этот раз подростки завели машину, покатались на ней по улицам села и вернули автомобиль на место.

1 марта юноши вновь проникли в тот же гараж и похитили автомобиль. Подозреваемые планировали вернуть транспорт на место, но во время поездки не справились с управлением, и автомобиль опрокинулся. После аварии фигуранты скрылись с места происшествия, но вскоре их задержала полиция.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 166 УК России («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц») и статьи 166 УК РФ («Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц»). В настоящий момент один подозреваемый находится под домашним арестом, а с другого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

За данное преступление подростки могут лишиться свободы на срок до семи лет.