Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наблюдают положительную динамику в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ольга Авдеева заявила, что за год сократилось число семей, которые находятся в социально опасном положении, на учёте в органах по делам несовершеннолетних также уменьшилось число подростков. Помимо этого, несовершеннолетние стали совершать меньше преступлений, и сократилось количество преступлений в отношении детей.

Но дети совершают всё больше преступлений экстремистской и террористической направленности. Часто они действуют по указанию третьих лиц.

Депутатов Госсовета тревожит, что молодых людей вовлекают в сети радикальных течений. Поэтому они планируют усилить разъяснительную работу среди молодёжи и выработать комплексный подход к воспитанию, формированию ценностей и критического мышления у детей и подростков.

Ольга Авдеева отметила, что в 2025 году в адрес Уполномоченного поступило 1619 обращений. По итогу она провела 23 выезда на место по обращениям, и по каждому второму были проведены проверки.