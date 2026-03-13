Подростки Удмуртии стали совершать меньше преступлений

18:03, 13 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Удмуртия\n#преступления\n#подростки
Источник фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
Но детей всё больше вовлекают в преступления экстремистской и террористической направленности.  

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наблюдают положительную динамику в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии. 

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ольга Авдеева заявила, что за год сократилось число семей, которые находятся в социально опасном положении, на учёте в органах по делам несовершеннолетних также уменьшилось число подростков. Помимо этого, несовершеннолетние стали совершать меньше преступлений, и сократилось количество преступлений в отношении детей. 

Но дети совершают всё больше преступлений экстремистской и террористической направленности. Часто они действуют по указанию третьих лиц. 

Депутатов Госсовета тревожит, что молодых людей вовлекают в сети радикальных течений. Поэтому они планируют усилить разъяснительную работу среди молодёжи и выработать комплексный подход к воспитанию, формированию ценностей и критического мышления у детей и подростков. 

Ольга Авдеева отметила, что в 2025 году в адрес Уполномоченного поступило 1619 обращений. По итогу она провела 23 выезда на место по обращениям, и по каждому второму были проведены проверки.  

