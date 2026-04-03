Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле подростки устроили погром на улице Горького. Об этом сообщает администрация города.

28 и 29 марта в общественном пространстве у торгового центра «ХХL» в Сарапуле подростки разбили плитки и оставили надписи. Напомним, что улицу Горького комплексно отремонтировали в 2025 году. В рамках проекта на пересечении улиц Горького и Красноармейской благоустроили сквер, где и произошёл акт вандализма.

«Это циничное неуважение к городу и его жителям», — заявили в администрации Сарапула. В мэрии напоминают, что вандализм — это не просто «шалость», а уголовно наказуемое деяние.

Факт вандализма зафиксирован на камерах видеонаблюдения, и сейчас причастные лица устанавливаются. Больше бесед с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних не будет. Материалы передадут в правоохранительные органы. Нарушителям грозят штрафы и постановка на учёт.

«Мы будем пресекать любой акт вандализма с максимальной жёсткостью в рамках закона», — заявили в администрации Сарапула.